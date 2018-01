Champions League | l' Orlandina cade anche a Salonicco

DIRETTA / Venezia Rosa Radom (risultato live 41-52 - 20') streaming video e tv : 3^ quarto (Champions League) : DIRETTA Venezia Rosa Radom: info streaming video e tv, orario e risultato live del match di basket per il girone c della Champions League. De Raffaele e i suoi in campo al Taliercio. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 21:02:00 GMT)

Basket - Champions League : Paok-Capo d'Orlando 79-61 - ora Venezia-Rosa Radom : PAOK SALONICCO-CAPO d'Orlando 79-61 (15-18, 41-35; 62-46) Niente da fare: Capo non riesce a invertire il trend negativo ed esce sconfitta anche dal parquet di Salonicco. Contro il Paok, la formazione ...

DIRETTA / Paok Capo d’Orlando (risultato finale 79-61) : Alibegovic 14 - ma la Betaland va ko (Champions League) : DIRETTA Paok Capo d’Orlando, risultato finale 79-61: la Betaland inizia bene ma viene travolta in Grecia e, di fatto, dice addio all’avventura europea per questa stagione 2017-2018(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 19:55:00 GMT)

Volley - Champions League 2018 – Conegliano sfida il Prostejov : caccia ai tre punti dopo la vittoria nel derby : Torna la Champions League 2018 di Volley femminile con la seconda partita della fase a gironi dopo la pausa natalizia. Conegliano affronterà l’Agel Prostejov al PalaVerde: appuntamento per mercoledì 10 gennaio (ore 20.30). Le Pantere, capoliste della nostra Serie A, partono con tutti i favori del pronostico contro la formazione ceca che all’esordio era stata sconfitta dal Fenerbahce. Il debutto delle ragazze di coach Santarelli era ...

CEV Volleyball Champions League - Imoco e Igor impegnate per la 2ª giornata della fase a gironi : Tutti i match della CEV Volleyball Champions League sono inoltre visibili in live streaming su Laola1.tv. CEV Volleyball Champions League IL PROGRAMMA della 2giornata Pool A Volero Zurich (SUI) ...

Basket - Champions League 2018 : scontri diretti fondamentali per Sassari e Avellino : La Champions League di Basket 2017-2018 ha superato la boa di metà competizione, almeno per quanto riguarda la stagione regolare: ormai le varie squadre sanno di non poter più sbagliare da qui in avanti per poter accedere ai playoff. Per farlo, bisogna rimanere nelle prime quattro classificate del proprio girone al termine di questa fase. In questo senso, la partita di domani sera del Banco di Sardegna Sassari sarà fondamentale: al ...

Basket - Champions League 2018 : Capo d’Orlando con le spalle al muro - Venezia deve vincere : Torna la Champions League di Basket dopo la pausa natalizia. Mancano cinque giornate al termine della regular season e gennaio sarà un mese decisivo per il passaggio del turno. A qualificarsi saranno le prime quattro di ogni raggruppamento e tra le squadre in corsa ci sono anche le italiane. Capo d’Orlando è con le spalle al muro, serve vincere La SikeliArchivi Capo d’Orlando si trova al settimo posto del gruppo B. I siciliani hanno ...