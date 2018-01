CES 2018 | LG svelerà InstaView ThinQ | il frigo smart con touchscreen trasparente

CES 2018 - il CEO di Intel parla dello scandalo dei processori : L'obiettivo numero uno di Intel è rendere sicuri i dati degli utenti . Con queste parole il CEO di Intel , Brian Krzanich , ha messo a tacere le polemiche scaturite la scorsa settimana, in seguito ...

Tutte le novità di Samsung al CES 2018 : Bixby everywhere - Knox - DRVLINE - IoT - AI e altro : Samsung grande protagonista al CES 2018: dal fututo dell'IoT legato all'hub SmartThings, alla diffusione di Bixby, passando per le auto connesse con Harman e la sicurezza con Knox. L'articolo Tutte le novità di Samsung al CES 2018: Bixby everywhere, Knox, DRVLINE, IoT, AI e altro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

CES 2018 : HyperX presenta Predator DDR4 RGB : HyperX, la divisione gaming di Kingston Technology Company, Inc, presenta oggi i primi moduli di memoria dotati di illuminazione RGB sincronizzata con tecnologia IR (infrarossi): HyperX Predator DDR4 RGB.HyperX ha infatti sviluppato canali di comunicazione IR in ciascun modulo di memoria, consentendo la sincronizzazione dell'illuminazione LED attraverso i diversi moduli, creando una qualità visiva eccezionale in termini di colore e pattern. ...

Sci alpino - DisCESa Wengen 2018 : cancellata la prima prova cronometrata. Troppa neve e vento forte : La prima prova cronometrata di Discesa sulla pista di Wengen, dove è in programma la prossima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile, è stata cancellata. Gli organizzatori sono stati costretti a prendere la decisione per via del maltempo: Troppa la neve depositatasi nella parte alta del tracciato del Lauberhorn, impedendo il corretto disputarsi della prova in previsione della gara di sabato. Il tempo non è ideale nella cittadina ...

CES 2018 : Vuzix introduce gli occhiali smart con Amazon Alexa : Si aprirà un nuovo mercato per il mondo degli occhiali smart? Iil nuovo prodotto presentato da Vuzix ricorda molto da vicino il progetto dei Google Glass . Questi occhiali intelligenti, presentati ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : Carolina Kostner a caccia del podio. Medvedeva irraggiungibile - Zagitova in asCESa. Bronzo alla portata : Dopo un inizio di stagione al di sopra delle aspettative, Carolina Kostner è pronta a giocarsi per l’ennesima volta una medaglia ai prossimi Campionati Europei di Pattinaggio artistico, in programma a Mosca dal 15 al 21 Gennaio. L’atleta altoatesina proverà a salire per l’undicesima volta sul podio europeo, dopo aver ottenuto in carriera la bellezza di cinque medaglie d’oro, due d’argento e tre di Bronzo. Nonostante ...

Al CES 2018 le cuffie smart di lusso Debussy - con connessione 4G e schermo touch LCD - : Oltre a riprodurre audio con qualità elevata, con tecnologie Debussy, queste speciali cuffie permetteranno anche di registrare audio 3D e persino di creare trasmissioni in diretta live streaming per ...

Il 2018 della Pallanuoto Banco BPM Sport Management inizia con il sucCESso per 9-3 sul campo della Pallanuoto Trieste : La Pallanuoto Banco BPM Sport Management tornerà in vasca sabato 13 gennaio, nel primo match casalingo del 2018 che vedrà i Mastini ospitare alle Piscine Manara di Busto Arsizio i liguri del ...

Google Assistant invade il CES 2018 : TV - auto - speaker con display - cuffie e smart hub : Tra i protagonisti del CES 2018 ci sarà sicuramente Google Assistant, presente in tantissimi nuovi prodotti presentati nella fiera americana. L'articolo Google Assistant invade il CES 2018: TV, auto, speaker con display, cuffie e smart hub è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Auto intelligenti - tutte le novità del CES 2018 : Se non avete sentito mai parlare del Consumer Electronic Show di Las Vegas non stupitevi. Fino a pochi anni fa è stata una fiera per addetti ai lavori del ramo tecnologico o al massimo per nerd di settore. Poi sono arrivate le case Automobilistiche. In verità è già da qualche anno che i carmaker presenziano nella città del peccato ma il loro impegno è via via più massiccio, tanto da arrivare quasi a oscurare lo storico Salone di Detroit che ...

SanDisk sfoggia la Pen Drive USB-C da 1 TB più piccola al mondo al CES 2018 : SanDisk presenta al CES 2018 la chiavetta USB-C da 1 TB più piccola al mondo, che può essere connessa direttamente a un dispositivo mobile Android. L'articolo SanDisk sfoggia la Pen Drive USB-C da 1 TB più piccola al mondo al CES 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

God of War - Ghost of Tsushima e Dreams si mostrano in un trailer al CES 2018 : La conferenza di Sony al CES 2018 si è aperta col botto, la compagnia ha infatti mostrato un trailer focalizzato sui titoli che arriveranno prossimamente su PS4 e PS4 Pro, diversamente dallo scorso anno, quando il colosso si focalizzò sulla console "mid gen" e PlayStation VR.Come segnala Dualshockers, questa volta i protagonisti sono stati i giochi, nello specifico God of War, Ghost of Tsushima e Dreams. Questo è un particolare da non ...

ProCESso amministrativo telematico - le novità del 2018 : Dal 1° gennaio 2018 il Processo amministrativo diventa totalmente telematico. Lo annuncia il sito della Giustizia amministrativa con una nota nella quale sintetizza tutte le novità riguardanti il rito dinanzi al tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di stato. Vediamo nel dettaglio cosa è cambiato. Procedura telematica Dall’inizio del nuovo anno la procedura sarà digitalizzata anche per i ricorsi proposti prima del 1° Gennaio ...

CESare Cremonini Concerti 2018 : date “Tour Stadi” - probabile scaletta canzoni e prezzi biglietti : A giugno partirà il nuovo tour di Cesare Cremonini, prodotto e organizzato da Live Nation Italia, e con Radio Italia in veste di media partner ufficiale del tour. Una tournèe di Concerti tratta dal sul ultimo album ‘Possibili scenari‘ che è stato anticipato dal nuovo singolo ‘Poetica‘, e che sta già scalando le vette delle classifiche. Il disco è uscito lo scorso 24 novembre, un album al quale il cantautore bolognese, un ...