Catherine Deneuve contro #MeToo | “Difendiamo la libertà di importunarci | indispensabile

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2018) Un appello per rigettare “un tipo di femminismo che esprime odio verso gli uomini”. A firmarlo su Le Monde sono cento donne, tra cuiche, in nome dellasessuale, mettono in guardiagli eccessi della campagna MeToo, nata dopo le denunce scoppiata a Hollywoodle molestie sessuali. “Lo stupro è un crimine, ma le avances insistenti o goffe non lo sono, né la galanteria è un’aggressione maschilista”. Nell’appello, poi, si legge ancora: “Difendiamo ladiallasessuale“. Per le cento firmatarie “questa febbre d’inviare i ‘porci’ al mattatoio”, non aiuta le donne ma “serve in realtà gli interessi dei nemici dellasessuale, gli estremisti religiosi e i peggiori reazionari”. In più, proseguono, l’intera campagna rischia di ...