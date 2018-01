Cateno De Luca | ' Musumeci finge di non vedermi'

Gli auguri dell'onorevole Cateno De Luca - per il 2018 Video : ...Di far parlare di voi con opere ed azioni concrete visive e fruibili da tutti gli altri a testimonianza dell'utilizzo dei vostri talenti condivisi con tutto il mondo che vi circonda quale vero e ...

Il deputato Cateno De Luca occupa l'Ars per suonare la zampogna : Dieci anni fa per protesta si presentò in mutande a una conferenza stampa all'Assemblea regionale. Lo scorso novembre, pur sottoposto ad arresti domiciliari, metteva online filmati in cui si difendeva ...

Sicilia - primo atto da deputato di Cateno De Luca dopo la scarcerazione : suona la zampogna all’Assemblea regionale : Prima si è fatto segnalare per essere il primo eletto all’Assemblea regionale Siciliana arrestato a soli tre giorni dalle elezioni. Quindi, ottenuta la scarcerazione, ha lasciato l’Udc riusciendo ad essere eletto presidente del gruppo Misto. Un incarico che gli assicura circa mille euro in più lordi al mese e la visibilità necessaria per correre come sindaco di Messina. Arrivate le feste, dunque, ecco che Cateno De Luca si è ...

Pg Messina querela Cateno De Luca : Messina, 6 DIC - "Il Procuratore Generale di Messina ha citato in giudizio il deputato regionale Cateno De Luca ed i suoi avvocati per ottenere il risarcimento dei danni che avrebbe subito per le ...

Sicilia - ecco chi sono i 6 impresentabili per l’Antimafia : da Cateno De Luca all’ex sindaco con 22 capi d’imputazione : Il deputato arrestato 48 ore dopo dalla elezione. E poi quattro candidati non eletti ma comunque già segnalati in campagna elettorale. Il sesto invece è una novità seppur l’unico ipoteticamente incandidabile ai sensi della legge Severino. A quasi un mese di distanza dalle elezioni regionali Siciliane, eccoli qui i candidati impresentabili emersi dopo le verifche della commissione Antimafia. A renderli noti è Mario Barresi sul quotidiano La ...

Cateno De Luca lite da Giletti/ Video Non è l’Arena : a Messina o ti fai amico un magistrato o ti fanno fuori : Cateno De Luca, lite in diretta da Massimo Giletti: Video, Non è l'Arena. L'attacco ai magistrati: «a Messina o ti fai affiliato o ti fanno fuori», le pesanti accuse in Sicilia(Pubblicato il Mon, 27 Nov 2017 15:01:00 GMT)

Sicilia - il Riesame annulla le misure interdittive per Cateno De Luca : Stop alle misure interdittive per Cateno De Luca. Lo ha deciso il tribunale del Riesame accogliendo le richieste del consigliere regionale eletto dall’Udc alle elezioni dello scorso 5 novembre, arrestato due giorni dopo e scarcerato dal gip il 20 novembre. Stessa decisione nei riguardi dell’ex presidente della Fenapi, Carmelo Satta. L’interdizione consisteva nel divieto di ricoprire ruoli apicali negli enti coinvolti nell’inchiesta per ...

Messina - il Riesame annulla misure per Cateno De Luca : Revocato il sequestro dei beni e le interdizioni a carico del deputato regionale accusato di evasione fiscale

Sicilia - revocati domiciliari a Cateno De Luca : potrà insediarsi all'Ars. 'Mi candido a sindaco di Messina' : 'Buongiorno. Vedete che sono un uomo libero, state tranquilli: un minuto fa il gip ha revocato l'arresto, ha revocato il sequestro, ha sconfessato sostanzialmente tutte le porcherie che abbiamo subito ...

Revoca degli arresti domiciliari per il neo deputato regionale Cateno de Luca : Il gip di Messina ha disposto la Revoca degli arresti domiciliari per il neo deputato regionale Cateno de Luca, accusato di evasione fiscale sostituendo la misura con quella interdittiva del divieto ...

Cateno De Luca - gip revoca domiciliari e dispone misura interdittiva. Il deputato : “Ora denuncio tutti” : A dodici giorni dall’arresto il gip di Messina ha disposto la revoca dei domiciliari per il neo deputato regionale Cateno De Luca, accusato di evasione fiscale, sostituendo la misura con quella interdittiva del divieto di esercizio di posizioni apicali negli enti coinvolti nell’inchiesta. Per il giudice sussistono i gravi indizi di colpevolezza di De Luca, ma si sarebbero affievolite le esigenze cautelari. La settimana scorsa, dopo le ...

Messina - revocati domiciliari a Cateno De Luca : revocati i domiciliari del neo deputato Cateno De Luca, accusato di evasione fiscale. La revoca disposta dal Gip di Messina.

Sicilia - revocati domiciliari per neo eletto Cateno De Luca. Lui su Facebook : "Ora denuncio tutti" : Per il giudice sussistono i gravi indizi di colpevolezza ma si sarebbero affievolite le esigenze cautelari