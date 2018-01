: Cassano al Benevento? Il "messaggio" di Coda al presidente Vigorito - CalcioWeb : Cassano al Benevento? Il "messaggio" di Coda al presidente Vigorito - pccpla : RT @GoalItalia: Coda chiama Cassano al #Benevento: "Farebbe ancora la differenza" ?? - Matador1337 : Parlando di cose serie e rilevanti, cari colleghi di @vox2box Coda chiama Cassano al #Benevento. - GoalItalia : Coda chiama Cassano al #Benevento: "Farebbe ancora la differenza" ?? - CalcioNews24 : #Benevento, Coda punta alla salvezza e dà un consiglio: «Se arrivasse Cassano…» -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 gennaio 2018) Il centravanti delMassimo, sta trascinando la propria squadra a suon di gol. Dopo un inizio difficile infatti il calciatore si è preso il posto da titolare ed ora sembra scongiurata l’ipotesi addio paventata a novembre.ha parlato oggi ai microfoni della Gazzetta dello sportù: “Noi sapevamo di valere di più di quanto dicessero i risultati. Eravamo partiti benino e le prime partite stagionali ci avevano dato immediatamente l’impressione di potercela giocare con tutti, poi i dieci gol incassati con Napoli e Roma ci hanno traumatizzato. Invece, siamo ancora vivi e vogliamo lottare fino in fondo per provare a compiere un’impresa”. Ma non è tutto,“chiama” ancheal: “In passato ho avuto un compagno prestigioso come. Con lui a Parma stavo davvero per fare il definitivo salto di qualità. È un campione ...