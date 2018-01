Carnevale Venezia 2018 | date e programma con Volo dell’Angelo

: RT @simoinviaggio: Che meraviglia vedere Venezia a Carnevale!?? #Venezia Io l'ho riscoperta ad inizio novembre e me ne sono innamorata! http… - GuideMeRight : RT @simoinviaggio: Che meraviglia vedere Venezia a Carnevale!?? #Venezia Io l'ho riscoperta ad inizio novembre e me ne sono innamorata! http… - Br0nya : RT @DetourismVenice: Il lunedì del rientro dalle feste non è così amaro a #Venezia: qui le pasticcerie hanno iniziato a preparare le frìtol… - LaVenessiana : RT @DetourismVenice: Il lunedì del rientro dalle feste non è così amaro a #Venezia: qui le pasticcerie hanno iniziato a preparare le frìtol… - simoinviaggio : Che meraviglia vedere Venezia a Carnevale!?? #Venezia Io l'ho riscoperta ad inizio novembre e me ne sono innamorata! - plmr543 : RT @DetourismVenice: Il lunedì del rientro dalle feste non è così amaro a #Venezia: qui le pasticcerie hanno iniziato a preparare le frìtol… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 9 gennaio 2018) Le festività di Natale sono state archiviate e tra poco sarà già tempo di. Quest’anno, complice una Pasqua bassa sul calendario, avremo i festeggiamenti già dalla fine del mese di gennaio, con i primi eventischi nelle città italiane. Occhi puntati in Laguna, dove sarà atteso ildi. A seguire vi riportiamo lee ildi questa edizione, che, come da tradizione, proporrà il. Eventi inper ilL’inaugurazione delno sarà fissato per il 27 gennaio. Si proseguirà con i festeggiamenti fino al 13 febbraio, giorno in cui sarà Martedì Grasso. Ad aprire ufficialmente ilsarà la Festana sull’Acqua il 27/01, la cui prima parte andrà in scena alle ore 18.00 a Rio di Cannaregio. Uno spettacolo da non lasciarsi sfuggire per chi sarà in Laguna, la cui seconda ...