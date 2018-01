Caparezza | Una Chiave | Testo | Audio | MP3

Audio e testo del nuovo singolo Una Chiave di Caparezza - un colloquio con sé stesso contro l’insicurezza e le paure : Una Chiave di Caparezza è il nuovo singolo estratto dall'album Prisoner 709 già certificato disco di platino. Si tratta del secondo singolo tratto dal nuovo album dopo il successo di Ti fa stare bene, e sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 12 gennaio. Il nuovo singolo Una Chiave di Caparezza è il brano maggiormente introspettivo dell'album, in cui il rapper dà sfogo ad un flusso di coscienza, per trasmettere ad un sé stesso ...