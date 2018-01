Call of Duty | WW2 rivela il trailer del nuovo DLC Nazi Zombies

Un’immagine di Call of Duty WW2 anticipa il DLC The Resistance : C'è grande attesa per The Resistance, il primo DLC di Call of Duty WW2 che uscirà a fine gennaio in accesso anticipato su Playstation 4. L'espansione, come è nei canoni della serie, aggiungerà al gioco base nuove mappe e altre potenziali feature. I ragazzi di Sledgehammer, in queste ore, hanno pubblicato una piccola immagine teaser per fomentare l'hype nei confronti di un DLC che non si è ancora mostrato. Lo scatto arriva dall'account Twitter ...

Call of Duty WW2 inizia il weekend con doppi XP per il multiplayer e Zombie : Oggi, venerdì 5 gennaio, è ufficialmente iniziato un nuovo weekend di bonus per la community di Call of Duty WW2: per il weekend, infatti, è previsto un servizio di doppi XP per le modalità multiplayer e Zombie. Sledgehammer Games prepara un fine settimana al raddoppio per Call of Duty WW2 nel weekend appena iniziato, proponendo non solo doppi XP regolari ma anche per le armi. I giocatori potranno accumularli sia in modalità multiplayer ...

Call of Duty WWII : al via il weekend con doppi punti XP nelle modalità multiplayer e Zombie : Call of Duty WWII ha riscosso un ottimo successo lo scorso anno, posizionandosi costantemente nei primi gradini delle classifiche dei giochi più venduti, in particolare abbiamo visto come in UK il titolo di Sledgehammer Games abbia ottenuto molti consensi, chiudendo in vetta alla classifica il 2017.Lo sparatutto, che riporta i giocatori alle ambientazioni storiche della Seconda Guerra Mondiale, può contare su una vasta base di utenti, i quali ...

Bonus e ricompense gratis per Call of Duty WW2 di gennaio 2018 con Twitch Prime : Il mese scorso Activision ha annunciato che gli abbonati di Twitch Prime avrebbero ricevuto contenuti esclusivi ogni mese per il loro ultimo titolo Call of Duty WW2 ma, al momento, sapevamo solo cosa avrebbero ricevuto i giocatori durante il mese di dicembre. Ora grazie ad un annuncio del gigante dello streaming, sappiamo cosa avranno i membri durante il mese di gennaio 2018 e, ad essere onesti, è molto meglio del bottino del mese ...

Call of Duty : WWII - rivelati i contenuti gratuiti di gennaio per gli abbonati Twitch Prime : Gli utenti che avranno collegato il proprio account del gioco a quello del servizio premium della piattaforma di streaming potranno ottenere questo mese una skin per le armi e due casse ...

Call of Duty WWII : disponibile la patch 1.08 per PS4 : L'apprezzato Call of Duty WWII ha ricevuto una nuova patch su PlayStation 4, la 1.08, che presto sarà disponibile anche per Xbox One e PC. Con questo aggiornamento termina l'evento Winter Siege iniziato l'8 dicembre 2017.L'update, del peso di 1,08 GB, può essere scaricato dagli utenti PS4 e, come segnala Gearnuke, pone fine all'evento invernale rimuovendo anche le decorazioni natalizie dal Quartier Generale. I giocatori, tuttavia, potranno ...

Call of Duty : WWII domina in UK anche nell'ultima settimana del 2017 : Tra i giochi più apprezzati dello scorso anno figura sicuramente Call of Duty: WWII, lo sparatutto che ha ottenuto ottimi risultati un po' ovunque e che è tornato ad attirare una grandissima fetta di utenza grazie al ritorno alle ambientazioni storiche, molto care ad alcuni giocatori.Call Of Duty: WWII nel Regno Unito può essere considerato un vero successo, più di una volta vi abbiamo riportato i dati di vendita che vedevano il titolo di ...

Morire a 28 anni a causa di una partita di Call of Duty : un tragico caso di swatting : Lo swatting è un fenomeno che ha preso piede in maniera quasi incontrollata tra i giocatori e che consiste sostanzialmente in un finto allarme che spinge le forze dell'ordine a intervenire a casa della povera vittima di questo "scherzo". Qui su Eurogamer.it ne abbiamo parlato in più di un'occasione e in questo caso torniamo sull'argomento con una notizia purtroppo tragica.Come riportato da The Verge, un ventottenne residente in Kansas è stato ...

Lite in Call of Duty WW2 travalica il digitale - morto un uomo : Chi gioca a Call of Duty WW2 – e molto più in generale tutti coloro che hanno approcciato almeno una volta a un gioco competitivo online – sa quanto può essere alto il senso di frustrazione al termine di una partita che comporta un'ignominiosa sconfitta. Non sono pochi i casi documentati di giocatori frustrati che, complice il risultato ancora fresco, si scagliano senza alcun freno inibitorio verso i propri avversari, si scagliano con messaggi ...

Giocatori di Call of Duty litigano per una scommessa e ci scappa il morto : E’ accaduto in USA, due Giocatori di Call of Duty, hanno litigato per una scommessa di soli 2 dollari, causando la morte di un povero innocente. Non è la prima volta che in America dei Giocatori segnalano alle autorità dei finti casi di emergenza, costringendo la Swat ad intervenire presso l’indirizzo civico segnalato, ma questa volta è costata la vita ad un cittadino innocente. Swat uccide un cittadino ...

Il Playstation Store vi propone Call of Duty WW2 + Destiny 2 per PS4 a un prezzo strepitoso : Sembra che la cara, vecchia Sony non abbia intenzione di porre fine alle offerte imperdibili anche dopo il Natale, con gli sconti di gennaio che saranno attivi ancora per qualche settimana e che propongono promozioni fino al 60% di riduzione sul costo iniziale. In caso doveste ancora recuperare due dei migliori sparatutto in prima persona usciti lo scorso autunno, il Playstation Store vi propone un bundle dal prezzo che riteniamo imperdibile: ...

Aggiornamento Call of Duty WW2 per PS4 e Xbox One - in arrivo anche su PC : Gli sviluppatori presso il team di Sledgehammer Games hanno finora svolto un buon lavoro con update, bilanciamenti e migliorie rispetto alla versione del lancio di Call of Duty WW2. Sembra che il trend positivo non sarà interrotto, poiché è disponibile una nuova patch per lo sparatutto targato Activision. L'Aggiornamento di Call of Duty WW2 può essere scaricato sulle vostre Playstation 4 e Xbox One, ma molto presto dovrebbe arrivare anche su ...

Call of Duty : WWII – The Resistance – Trailer - data d’uscita e qualche info : Activision ha annunciato l’uscita di Call of Duty: WWII – The Resistance, il primo DLC pack dedicato al nuovo Call of Duty. The Resistance conterrà nuove mappe multiplayer come: Occupation, Anthropod, e Valkyrie, mappa quest’ultima ambientata in uno dei quartieri generali del Führer. Verrà inoltre introdotta una nuova mappa per la modalità Guerra chiamata Operation: Intercept, e, naturalmente, non poteva […] The post Call ...

Call of Duty : il Team Kaliber vince la CWL Dallas Open : Dopo una dura lotta, il Team Kaliber (US) ha vinto la CWL Dallas Open. Avendo vinto la prima tappa importante di questa stagione, i TK sono ora il Team da battere nel prossimo appuntamento della CWL, a New Orleans, dal 12 al 14 gennaio 2018.La tappa di Dallas ha battuto il record del più alto numero di Team iscritti ad un singolo evento della CWL, con oltre 200 squadre tra l'Open bracket e il pool play. Un record che durerà però poco, dato che ...