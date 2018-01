Calciomercato | Verdi apre al Napoli | l' Inter va su Deulofeu

Calciomercato Napoli/ News - sale Deulofeu scende Verdi (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: i tifosi del club partenopeo si sono già scatenati sul web, e stanno cercando di convincere Smone Verdi(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 19:23:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 9 gennaio in DIRETTA : Inter su Mkhitaryan e Deulofeu - anche il Manchester United su Barella. L’agente di Verdi : “Decisione dopo le vacanze” : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (martedì 9 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’Inter di Spalletti è ancora in fase di sondaggio avendo la necessità di riempire alcuni vuoti vedi la posizione di centrale difensivo e di trequartista. Per quanto ...

Calciomercato Napoli - agente Verdi : 'Al ritorno dalle vacanze decideremo' : Una vetta del campionato da consolidare, anche attraverso un investimento importante da fare durante il mercato di gennaio. E' questo l'obiettivo del Napoli, che si muove su più fronti ed è pronto a ...

Calciomercato gennaio 2018 - da Ozil a Verdi. A che punto sono le trattative : C'è chi deve farlo subito. E chi potrebbe anche aspettare, pur girando in tondo come uno squalo che ha fiutato la preda. Se le vie dello scudetto sembrano delineate nel solco di Napoli (che deve farlo ...

