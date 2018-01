Calciomercato Roma News | Alisson non svestirà il giallorosso a gennaio Ultime notizie

PELLEGRINI/ Calciomercato Roma : sirene inglesi per il centrale - su di lui anche l’Atletico : Lorenzo PELLEGRINI nel mirino delle big inglesi in questa finestra di Calciomercato invernale. il giocatore della Roma anche nel mirino dell'Atletico Madrid.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 11:04:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - piace Bereszynski : novità per la corsia destra (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo del club giallorosso: il direttore spagnolo Monchi avrebbe anticipato una folta concorrenza per arrivare al giovane Bakary Jaiteh.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 10:16:00 GMT)

STROOTMAN AL LIVERPOOL? / Calciomercato Roma - l’olandese attratto dalle sirene inglesi - c'è frustrazione : Kevin STROOTMAN a LIVERPOOL? Il centrale della Roma appare frustato e attirato dalle sirene inglesi in questa finestra del Calciomercato invernale. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 09:54:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - cedere Bruno Peres per rinforzare la rosa (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo del club giallorosso: il direttore spagnolo Monchi avrebbe anticipato una folta concorrenza per arrivare al giovane Bakary Jaiteh.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 09:08:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Monchi anticipa tutti e prende Jaiteh (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo del club giallorosso: il direttore spagnolo Monchi avrebbe anticipato una folta concorrenza per arrivare al giovane Bakary Jaiteh.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 03:12:00 GMT)

Calciomercato Roma / News - tre big inglesi interessate a Pellegrini (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al club giallorosso: Lorenzo Pellegrini sarebbe entrato nei radar di tre big inglesi, intenzionate a portarlo a giocare nella Premier League(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 19:18:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Ag.Alisson : Liverpool? Il ragazzo sta bene in giallorosso (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: Nicolò Barella è un obiettivo, ma per il presidente del Cagliari non partirà per meno di 50 milioni di euro(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:40:00 GMT)

Calciomercato ROMA/ News - il Liverpool punta Strootman (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al club giallorosso: Nicolò Barella è un obiettivo, ma per il presidente del Cagliari non partirà per meno di 50 milioni di euro(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 16:44:00 GMT)

Calciomercato Roma - summit a Londra : Baldissoni e Monchi incontrano Pallotta : E' il momento del summit invernale della Roma : come ogni anno i vertici della società si danno appuntamento in Inghilterra per tracciare il bilancio di metà stagione e fissare le priorità per il ...

Calciomercato Roma / News - Emerson Palmieri può partire per 20 milioni (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al club giallorosso: Emerson Palmieri potrebbe essere ceduto in questa sessione invernale, la società potrebbe accettare 20 milioni di euro(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 13:16:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - sfuma l'ipotesi Krychowiak : resta al WBA (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: Grzegorz Krychowiak dovrebbe rimanere in Premier League fino al termine della stagione, il polacco piace molto a Monchi(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 11:46:00 GMT)

Calciomercato Roma / News - Castan sempre più vicino al Genoa (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al club giallorosso: Leandro Castan non ha mai giocato in questa stagione e la sua cessione è vicina.

Calciomercato Roma/ News - fissato il prezzo per la cessione di Nainggolan (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: la società pare aver fissato il prezzo del cartellino del centrocampista Radja Nainggolan, ormai prossimo alla cessione.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 03:13:00 GMT)

Calciomercato Roma - occhio alle bufale su Strootman : ma quale cessione? Ecco come stanno le cose : La Roma sta attraversando un periodo davvero complicato. La sconfitta rimediata con l’Atalanta ha confermato che i giallorossi hanno perso la brillantezza e l’entusiasmo di inizio stagione. Tra i tifosi comincia a serpeggiare il malumore e alcuni chiedono già la testa di Eusebio Di Francesco. Ieri dopo la sfida con gli orobici, Kevin Strootman è stato uno dei pochi a metterci la faccia rilasciando dichiarazioni forti ai microfoni di ...