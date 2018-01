Calciomercato Milan | Mirabelli svela il futuro di Andrè Silva

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : André Silva resta al Milan - Cáceres ufficiale alla Lazio - Draxler interessa al Liverpool : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : scambio Milan-Udinese - Benevento scatenato - mosse di Genoa e Cagliari : Calciomercato, tutte LE trattative DEL giorno – Il Calciomercato entro nel vivo, giornata ricca di novità. Deulofeu avrebbe già detto sì alla proposta dell’Inter, ma il problema rimane la formula. I nerazzurri non possono andare oltre al prestito con diritto di riscatto. Il Barcellona invece vorrebbe monetizzare subito o quantomento inserire l’obbligo di riscatto. Per venire incontro alle esigenze dell’Inter, però, il presidente dei ...

Calciomercato Milan - nel mirino l’erede di Dybala : contatti con il Boca - la chiave può essere Gomez : Calciomercato Milan – Il mercato in entrata del Milan non dovrebbe regalare grandi sorprese. I rossoneri penseranno più che altro alle cessioni dei giocatori che non rientrano nei piani della società. Tra questi figura Gustavo Gomez. Il difensore paraguayano ex Lanus è stato accostato all’Udinese per un eventuale arrivo al Milan di Jankto ma il ds del club friulano, Manuel Gerolin, ha tolto il centrocampista dal mercato. Per questo ...

Calciomercato MILAN/ News - nel mirino Filippo Melegoni per l'estate (Ultime notizie)

Calciomercato Milan/ News - ds Gerolin : Jankto con noi almeno fino all'estate (Ultime notizie)

Calciomercato Milan/ News - Corvino chiede di Antonelli : pista difficile (Ultime notizie)

Calciomercato MILAN/ News - Gustavo Gomez per strappare Jankto in estate? (Ultime notizie)

Calciomercato Milan/ News - trattativa in stand by per Gustavo Gomez al Boca Juniors (Ultime notizie)

Calciomercato MILAN/ News - Paletta : più di un pretendente per lui - ma l'argentino... (Ultime notizie)

Calciomercato Milan - Jakub Jankto in arrivo? : Calciomercato Milan, Mirabelli e Fassone a caccia di Jakub Jankto E’ partito il Calciomercato, il Milan cerca di dare brillantezza e lucidità alla sua rosa, con dei nuovi innesti. Cosi Mirabelli e Fassone si sono rimessi all’opera, cercando di continuare quello fatto in estate. Ad oggi, però la situazione è più complicata, dopo i 315 milioni spesi in estate, la società rossonera dovrà stare molto attenta alle successive regole ...

Calciomercato Milan - Mirabelli lavora alle cessioni : ecco chi lascerà Milanello Video : Dopo la meritata vittoria contro il Crotone torna il sereno in casa #Milan. I rossoneri sembrano essere usciti finalmente dall'impasse, dopo le tante difficolta' degli ultimi mesi. Nelle ultime partite, mister Gattuso sembra aver trovato il bandolo della matassa, e ciò potrebbe rivelarsi molto importante per il prosieguo della stagione. Ad ogni modo, con il campionato in pausa fino al 21 gennaio, i radar dei dirigenti Milanisti sono puntati ...

Calciomercato Milan - Jankto ad un passo : la contropartita che sblocca l’affare con l’Udinese : Calciomercato Milan – Il Milan ha ritrovato un pò di tranquillità con Gennaro Gattuso in panchina, la squadra rossonera è reduce dal successo anche se non entusiasmante contro il Crotone. La dirigenza è pronta ad intervenire sul mercato, pronto un colpo importante per il centrocampo, si tratta di Jankto dell’Udinese, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ si avvicina uno scambio di prestiti con il difensore ...

Calciomercato MILAN/ News - il caso Andrè Silva : che farà la dirigenza? (Ultime notizie)