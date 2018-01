Calciomercato Lazio | Germoni passa al Perugia in prestito

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : André Silva resta al Milan - Cáceres ufficiale alla Lazio - Draxler interessa al Liverpool : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

Calciomercato Lazio - il Napoli su Luis Alberto : le intenzioni dei biancocelesti : Calciomercato Lazio – Stagione entusiasmante in casa Lazio in campionato, Europa League e Coppa Italia, la squadra di Simone Inzaghi si candida ad essere protagonista fino al termine in tutte le competizioni. Nel frattempo si pensa al mercato di gennaio, aggiornamenti nelle ultime ore. Assalto del Napoli per Luis Alberto, il tecnico Maurizio Sarri è stato stregato dallo spagnolo. Non ci sono però i margini di trattativa, il presidente ...

Calciomercato Lazio : Ufficiale Caceres : Martin Caceres è ufficialmente un calciatore della Lazio. Il 30enne difensore ormai ex Verona ha superato le visite mediche e da pochi minuti è arrivata l’ufficialità dell’affare. Si riunirà al gruppo allenato da Simone Inzaghi dopo la sosta. L’uruguaiano ha firmato un contratto annuale con opzione per un secondo anno. Piccola curiosità: Il primo gol in serie A di Martin Caceres è stato realizzato proprio contro la Lazio ...

Calciomercato Lazio : si cerca accordo con De Vrij - a breve arriva Caceres : L’olandese non ha ancora trovato una soluzione con la società, saranno giorni decisivi. Il rebus sulla soluzione contrattuale di Stefan De Vrij non è stato ancora risolto e comincia a diventare un problema grande per la società. La preoccupazione dei tifosi e soprattutto di mister Inzaghi è alta, lo stesso tecnico ha più volte espresso che come regalo natalizio avrebbe voluto il rinnovo del centrale anche se fino ad ora Babbo Natale, ...

Calciomercato Lazio - situazione a sorpresa per la porta - il colpo a centrocampo ed il futuro di De Vrij : Calciomercato Lazio – Stagione fino al momento importante per la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi occupa le zone alte della classifica del campionato di Serie A ed anche in Europa League l’obiettivo è essere grande protagonista. La dirigenza nel frattempo pensa al mercato, in arrivo importanti aggiornamenti. Tiene banco la questione portiere si cerca un vice-Strakosha, una soluzione porta Mariano Andujar ma nelle ultime ore si ...

Calciomercato Juventus - importanti rivelazioni di Marotta : Alex Sandro vicino alla cessione ed Allegri… : Calciomercato Juventus, importanti novità arrivano per bocca dell’amministratore delegato del club Beppe Marotta. Il dirigente bianconero ha rilasciato un’intervista a Rai Sport, nella quale affronta argomenti a dir poco importanti in chiave mercato, già per ciò che concerne il mese di gennaio. Su Alex Sandro il commento di Marotta è davvero molto interessante: “La politica della Juve è che se un giocatore ci chiede di andare ...

Calciomercato Lazio - Andujar come vice Strakosha? L’agente allo scoperto : Calciomercato Lazio – La Lazio è intenzionata ad acquistare un vice Strakosha per far rifiatare in qualche occasione il portiere albanese, diventato ormai titolare in pianta stabile. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile arrivo di Mariano Andujar, vecchia conoscenza della Serie A. L’agente del portiere argentino, intervistato da ‘LaLaziosiamonoi.it’, ha fatto un punto della situazione: “L’ultima volta ...

Calciomercato Lazio - caccia al vice Strakosha : il favorito è una vecchia conoscenza della Serie A : Calciomercato Lazio – La Lazio si appresta ad accogliere Martin Caceres, in arrivo dal Verona. L’uruguaiano andrà a rinforzare il reparto arretrato che grazie alle ottime prestazioni di Strakosha tra i pali ha trovato una certa stabilità. Il club biancoceleste, intanto, in questo mercato di gennaio cercherà di mettere a disposizione di Inzaghi un portiere di esperienza che possa far rifiatare qualche volta l’estremo difensore ...

Calciomercato Lazio - Milinkovic-Savic giura fedeltà : 'Resto qui. Il nostro obiettivo è la Champions' : un mercato ricco di cifre e possibili stravolgimenti quello del gennaio 2018, come sempre d'altronde. Tutti vogliono comprare ma molti, in realtà, si accontenterebbero anche soltanto di non vendere. ...