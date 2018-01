Calciomercato Juventus | Ozil | ecco il piano

Calciomercato Juventus/ News - Asensio nuova possibilità (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Marco Asensio potrebbe diventare a sorpresa un nuovo obiettivo del club allenato da Massimiliano Allegri.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 03:48:00 GMT)

Calciomercato JUVENTUS/ News - Sturaro non si muove fino a giugno (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo dei bianconeri: Stefano Sturaro resterà a Vinovo fino all'estate, in questo momento Massimiliano Allegri non se ne vuole privare(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 19:12:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres ufficiale alla Lazio - Paletta in uscita dal Milan : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

Calciomercato Juventus : Alex Sandro potrebbe anche restare? : Alex Sandro quest’anno non sta rendendo come sperato dalla Juventus, dalla società bianconera e da tutti i tifosi della Vecchia Signora. Il terzino brasiliano classe ’91, infatti, è stato protagonista di una prima parte di stagione davvero sottotono, compiendo un decisivo e forte passo indietro rispetto all’eccellente stagione passata. Complice una condizione fisica non particolarmente brillante, salvo in 2-3 partite ...

Calciomercato Juventus - maxi scambio con l'Arsenal? Video : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato invernale della #Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di un centrocampista di qualita' per ampliare l'organico per la seconda parte della stagione e sta trattando Emre Can. Il giocatore tedesco di origini turche è un vero e proprio pallino del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che ne apprezza moltissimo le caratteristiche tecniche. Stando a quanto riportano i media inglesi, ...

Calciomercato Juventus / News - Ozil nel mirino : occasione a parametro zero? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo dei bianconeri: Mesut Ozil è in scadenza di contratto e difficilmente rinnoverà con l'Arsenal, i bianconeri ci pensano seriamente(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 13:24:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Chiellini al Manchester City? La situazione : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Stando a quanto riporta la nota testata "Sportmediaset", il Manchester City è piombato su Giorgio Chiellini, da anni perno della difesa della Juventus, nonché uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo. Dopo il lunghissimo corteggiamento a Leonardo Bonucci (che però ha deciso di proseguire la sua carriera al Milan), il tecnico dei "Citizens" ha deciso di virare ...

Calciomercato Juventus/ News - gli occhi di Guardiola su Chiellini (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo dei bianconeri: Giorgio Chiellini potrebbe lasciare i campioni d'Italia, su di lui gli occhi attenti di Guardiola e il Manchester City(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 11:55:00 GMT)