Calciomercato Juventus News | agente Sturaro | fa parte del progetto | non lo vendono

Calciomercato Juventus - per Emre Can attesa e fiducia : TORINO - Servirà pazienza, ma l'ottimismo che si respira da giorni nell'ambiente juventino non è cambiato di una virgola. Emre Can e un futuro in bianconero: altro che una certezza assoluta, tuttavia ...

Calciomercato Juventus : Ozil - ecco il piano : L’occasione è ghiotta, le possibilità di arrivarci non moltissime ma un tentativo verrà fatto. Mesut Ozil è al momento uno dei pezzi più pregiati del futuro: il mercato della Juventus, per forza di cose, passerà anche da lui. Il calciatore tedesco in forza all’Arsenal, infatti, ha una situazione contrattuale assai interessante e, dopo il mancato trasferimento al Manchester United dell’estate scorsa, è sempre più lontana ...

Calciomercato Juventus/ News - Asensio nuova possibilità (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Marco Asensio potrebbe diventare a sorpresa un nuovo obiettivo del club allenato da Massimiliano Allegri.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 03:48:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres ufficiale alla Lazio - Draxler interessa al Liverpool : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

Calciomercato JUVENTUS/ News - Sturaro non si muove fino a giugno (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo dei bianconeri: Stefano Sturaro resterà a Vinovo fino all'estate, in questo momento Massimiliano Allegri non se ne vuole privare(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 19:12:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Chiellini al Manchester City? La situazione Video : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la #Juventus. Stando a quanto riporta la nota testata Sportmediaset, il Manchester City è piombato su Giorgio Chiellini, da anni perno della difesa della Juventus, nonché uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo. Dopo il lunghissimo corteggiamento a Leonardo Bonucci che però ha deciso di prore la sua carriera al Milan, il tecnico dei Citizens ha deciso di virare sul ...

Calciomercato Juventus : Alex Sandro potrebbe anche restare? : Alex Sandro quest’anno non sta rendendo come sperato dalla Juventus, dalla società bianconera e da tutti i tifosi della Vecchia Signora. Il terzino brasiliano classe ’91, infatti, è stato protagonista di una prima parte di stagione davvero sottotono, compiendo un decisivo e forte passo indietro rispetto all’eccellente stagione passata. Complice una condizione fisica non particolarmente brillante, salvo in 2-3 partite ...

Calciomercato Juventus/ News - Ag.Leali : trattativa in corso col Perugia (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo dei bianconeri: Paulo Dybala è entrato nel mirino del Manchester United che in estate potrebbe andare all'assalto dell'argentino(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:36:00 GMT)

Calciomercato JUVENTUS/ News - Materazzi : Chiesa piace anche ai bianconeri (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo dei bianconeri: Paulo Dybala è entrato nel mirino del Manchester United che in estate potrebbe andare all'assalto dell'argentino(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 16:35:00 GMT)

Calciomercato Juventus - maxi scambio con l'Arsenal? Video : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato invernale della #Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di un centrocampista di qualita' per ampliare l'organico per la seconda parte della stagione e sta trattando Emre Can. Il giocatore tedesco di origini turche è un vero e proprio pallino del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che ne apprezza moltissimo le caratteristiche tecniche. Stando a quanto riportano i media inglesi, ...

Calciomercato Juventus/ News - sirene di Premier per Dybala : lo vuole Mourinho (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo dei bianconeri: Paulo Dybala è entrato nel mirino del Manchester United che in estate potrebbe andare all'assalto dell'argentino(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 14:56:00 GMT)

Calciomercato Juventus / News - Ozil nel mirino : occasione a parametro zero? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo dei bianconeri: Mesut Ozil è in scadenza di contratto e difficilmente rinnoverà con l'Arsenal, i bianconeri ci pensano seriamente(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 13:24:00 GMT)