Calciomercato Inter | nuova soluzione per l’attacco | le ultime anche sul fronte Criscito

DEULOFEU ALL’INTER? / Calciomercato news : lo spagnolo ha già un accordo. Si tratta con il Barcellona : DEULOFEU all'Inter? Lo spagnolo del Barcellona pronto ad approdare a Milano in questa finestra di Calciomercato ma manca l'accordo con il club blaugrana.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 10:14:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 9 gennaio in DIRETTA : Napoli - si attende Verdi - Inter idea Schurrle ed il Milan pensa a Jankto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (martedì 9 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’Inter di Spalletti è ancora in fase di sondaggio avendo la necessità di riempire alcuni vuoti vedi la posizione di centrale difensivo e di trequartista. Per quanto ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : André Silva resta al Milan - Cáceres ufficiale alla Lazio - Draxler interessa al Liverpool : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

Calciomercato ROMA / News - tre big inglesi interessate a Pellegrini (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al club giallorosso: Lorenzo Pellegrini sarebbe entrato nei radar di tre big inglesi, intenzionate a portarlo a giocare nella Premier League(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 19:18:00 GMT)

Calciomercato Barcellona - scaricato Deulofeu : 'Non rientra nel nostro progetto'. E l'Inter spera... : Gerard Deulofeu è sempre più lontano dal Barcellona, per l'esterno ex Everton, con una parentesi di sei mesi nel 2017 con la maglia del Milan, sempre più probabile un cambio di maglia già in questa ...

Calciomercato Inter - Ramires vuole la Serie A : tutto è nelle mani di Suning - la situazione : Calciomercato Inter – L’Inter è sicuramente una delle squadre più attive sul mercato in questi primi giorni di trattative. Sabatini e Ausilio stanno lavorando su più fronti per provare ad accontentare Spalletti. Proprio Sabatini è volato in Cina per fare un punto con Suning sulla strategia di mercato da seguire. Nel summit avuto ieri a Nanchino è tornato in auge il nome di Ramires, per il quale occore trovare una soluzione in tempi ...