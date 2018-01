Calciomercato gennaio 2018 | da Ozil a Verdi A che punto sono le trattative

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 9 gennaio in DIRETTA : Napoli - si attende Verdi - Inter idea Schurrle ed il Milan pensa a Jankto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (martedì 9 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’Inter di Spalletti è ancora in fase di sondaggio avendo la necessità di riempire alcuni vuoti vedi la posizione di centrale difensivo e di trequartista. Per quanto ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : André Silva resta al Milan - Cáceres ufficiale alla Lazio - Draxler interessa al Liverpool : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres ufficiale alla Lazio - Draxler interessa al Liverpool : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres ufficiale alla Lazio - Sassuolo attivissimo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres ufficiale alla Lazio - Paletta in uscita dal Milan : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

Il Calciomercato invernale entra nel vivo : al via dal 9 gennaio “YouPremium Mercato” : calciomercato inverno 2018 mediaset premium. È iniziata da pochi giorni e si concluderà il prossimo 31 gennaio 2018 alle 23 la sessione di calciomercato invernale, che potrà essere utilizzata dai vari club per effettuare alcuni correttivi alle rose. Il trasferimento più oneroso, che ha portato Coutinho dal Liverpool al Barcellona, si è già delineato ma […] L'articolo Il calciomercato invernale entra nel vivo: al via dal 9 gennaio ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Verdi verso il Napoli - Inter pressa Deulofeu : oBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : il giorno di Verdi al Napoli? Tanti colpi in arrivo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

Calciomercato Liverpool : Keita può arrivare a Gennaio : Il centrocampista del RB Lipsia potrebbe arrivare a Gennaio per rinforzare il centrocampo dei Reds dopo la partenza di Coutinho. Nel corso dell’estate appena trascorsa, Jurgen Klopp aveva individuato in Naby Keita il rinforzo ideale per migliorare la qualità del proprio centrocampo. L’operazione, tuttavia, non è stata resa possibile dal muro sollevato dal Lipsia che, in vista della prima storica qualificazione in Champions League, non ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 7gennaio in DIRETTA : Coutinho verso il Barça - Deulofeu sul mercato - de Vrij obiettivo Inter - idea Okaka per il Torino : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’obiettivo primario del Napoli è Verdi e soltanto dopo si penserà a eventuali soluzioni alternative. Da lunedì Giuntoli parlerà con il Bologna e nel contempo con l’agente del calciatore per capire ...

Calciomercato - l'Inter cerca rinforzi a gennaio. Gli affari e i flop del passato : Il pareggio di Firenze ha acuito le preoccupazioni attorno all'Inter. Non è il risultato che ha creato malumore (un punto a Firenze è ottimo per chi non ha l'obbligo di lottare per lo scudetto), ...

Calciomercato Fiorentina - chiuso il primo acquisto di gennaio : il giocatore è già in città : Calciomercato Fiorentina – Dopo il pareggio casalingo con l’Inter, in cui la Fiorentina, a dire la verità, avrebbe meritato di vincere, Stefano Pioli ha lanciato il rompete le righe con la squadra che godrà di 7 giorni di vacanza prima di tornare ad allenarsi. La dirigenza viola, nel frattempo, è al lavoro sul mercato. Pantaleo Corvino ha chiuso il primo colpo: si tratta di Nino Kukovec, attaccante classe 2001 del Maribor. A dare ...

Calciomercato Milan - si avvicina sempre più il primo colpo per gennaio : Calciomercato Milan – Fiducia ritrovata in casa Milan, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dal successo contro il Crotone, adesso qualche giorno di riposo prima di pensare alla gara in trasferta contro il Cagliari. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, occhi puntati sul centrocampo. In particolar modo continua il pressing con l’Udinese per Jankto, la trattativa è a buon punto ...

Calciomercato news 7 gennaio : le ultime su Inter - Napoli - Roma - Milan e Juventus Video : La serie A è in pausa e allora è il Calciomercato a tenere banco [Video] fino alla ripresa delle ostiilita'. Al 7 gennaio ancora sono pochi i colpi ufficiali, ma le news sui possibili rinforzi delle big arrivano una dietro l'altra e allora cerchiamo di fare il punto della situazione per quanto riguarda le trattative di Inter, Napoli, Roma, Milan e Juventus. Chi arrivera' a rinforzare queste formazioni? Serie A: i possibili colpi di gennaio Per ...