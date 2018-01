Calciomercato Atalanta | nel mirino c’è Saint-Maximin

Calciomercato Atalanta - il sostituto di Kurtic può arrivare dal Napoli : ecco l’idea degli orobici : Calciomercato Atalanta – La prima parte di stagione dell’Atalanta è stata formidabile. La ‘Dea’ sta ripetendo quanto di straordinario fatto lo scorso anno riuscendo anche a distinguersi in Coppa Italia e nell’Europa League. In questo mercato di gennaio, la ‘Dea’ punta a difendere i propri gioielli e a qualche piccolo accorgimento. Con la Spal è stata raggiunto un accordo per la cessione di Kurtic, ...

Calciomercato Atalanta - Kurtic si avvicina alla Spal : Finito l'incontro tra i dirigenti delle due squadre Calciomercato Atalanta/ Jasmin Kurtic è sempre più vicino a lasciare l' Atalanta per trasferirsi alla Spal . Come rivelato da 'Sky Sport', l'incontro tra i dirigenti delle due società, finito da poco, ha avuto un esito positivo. L'operazione non è stata ancora definita, mancano gli ultimi dettagli ma le parti hanno raggiunto un ...

Calciomercato Atalanta - fissato il prezzo di Cristante : cifra super : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta sta disputando una stagione veramente entusiasmante, la squadra di Gasperini grande protagonista in campionato Europa League e Coppa Italia. Fino al momento si è messo in mostra il centrocampista Cristante, finito nel mirino di tante big. L’Atalanta ovviamente lo riscatterà per 5 milioni di euro dal Benfica e poi per l’estete è pronta a scatenarsi l’asta, Cristante infatti è un ...

Calciomercato ROMA/ News - Atalanta e Genoa su Antonucci (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Monchi sembra pronto a cedere al Sassuolo in prestito Moreno e Under per arrivare a Matteo Politano.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 16:06:00 GMT)

Calciomercato Atalanta - Haas ai saluti : due club di Serie B sulle sue tracce : Calciomercato Atalanta – Tra i giocatori che hanno trovato poco spazio nell’Atalanta figura Nicolas Haas. L’esterno classe 96′ ex Lucerna è destinato a lasciare il club orobico in prestito in questa sessione di Calciomercato per trovare continuità. sulle tracce del centrocampista svizzero ci sono Salernitana e Avellino con i granata che sarebbero in vantaggio. Haas potrebbe non essere l’unico a lasciare il club ...

Calciomercato Carpi - si avvicina Emmanuello dall’Atalanta : i dettagli : Calciomercato Carpi – Il futuro di Simone Emmanuello sarà salvo sorprese al Carpi. Il centrocampista classe ’94 di proprietà dell’Atalanta ha vissuto la prima parte di stagione in prestito al Perugia ma con la maglia del ‘Grifo’ ha collezionato solo 10 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia. Per questo il giocatore cambierà maglia. Come riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, è in corso un ...

Calciomercato Atalanta - se parte Kurtic idea Farias : Calciomercato Atalanta – Momento fantastico per l’Atalanta, la squadra di Gasperini è reduce dall’entusiasmante qualificazione in semifinale di Coppa Italia contro il Napoli ma in generale tutta la stagione può considerarsi strepitosa. Nel frattempo si pensa anche al mercato, un calciatore che potrebbe salutare è Kurtic, tante richieste per lo slovano che chiede di giocare con continuità. L’Atalanta sta pensando ad un ...

Calciomercato Atalanta - Percassi parla di Cristante : importanti indicazioni - poi annuncia cessioni : Calciomercato Atalanta – Momento fantastico in casa Atalanta, la squadra di Gasperini è reduce dall’entusiasmante qualificazione in Coppa Italia contro il Napoli ed adesso non ha nessuna intenzione di fermarsi. Un grande protagonista è stato il centrocampista Cristante, interessanti indicazioni dell’amministratore delegato Luca Percassi al Corriere di Bergamo: “con il Napoli c’è stata una grande prestazione di squadra. ...

Calciomercato Atalanta - Kurtic “scontento” pensa all’addio : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta viene da una splendida vittoria sul campo del Napoli che ha garantito alla squadra di Gasperini la semifinale di Coppa Italia. Il club bergamasco nel frattempo è impegnato sul fronte mercato, andando prima a sfoltire la rosa per poi puntellarla con nuovi acquisti in programma. Ebbene, nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede la possibilità di una cessione di Kurtic, calciatore non più ...

Calciomercato Atalanta - Bastoni in anticipo all'Inter : BERGAMO - Il fatto che il baby- Bastoni non sia stato nemmeno convocato per la sfida di ieri di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli vale come un indizio in più per il suo trasferimento anticipato all' ...

Calciomercato Napoli/ News - la gara con l'Atalanta lancia l'allarme : ma le seconde linee? (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo della squadra di Maurizio Sarri: la gara di Coppa Italia contro l'Atalanta di ieri lancia l'allarme sulle seconde linee non all'altezza.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 03:38:00 GMT)

Calciomercato Atalanta - c’è l’accordo con Cristante : i dettagli : Calciomercato Atalanta, novità dal fronte Cristante. Il centrocampista è stato rivitalizzato da mister Gasperini ed ora vale una fortuna dopo essere stato scaricato prima dal Milan e poi dal Benfica. Il calciatore verrà innanzi tutto riscattato dall’Atalanta per 4 milioni di euro, ma nelle ultime ore club e calciatore sono giunti ad un accordo per quanto concerne il futuro. Ebbene, Cristante non lascerà l’Atalanta a gennaio, così è ...

Calciomercato Atalanta - si avvicina il ritorno di un giocatore in prestito : i dettagli : Calciomercato Atalanta – Dopo l’inaspettato ko rimediato nella sfida di campionato con il Cagliari, l’Atalanta proverà a a riscattarsi nel quarto di Coppa Italia con il Napoli. Gasperini alla vigilia della gara ha suonato la carica con parole importanti. Nel frattempo la dirigenza del club orobico è al lavoro sul mercato che comincierà ufficialmente il 3 gennaio. In particolare i nerazzurri potrebbero riabbracciare ...

Calciomercato Juventus - altro tentativo per Emre Can a gennaio : trattative anche con Atalanta e Leverkusen : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara per la giornata del campionato di Serie A, i bianconeri in campo contro il Verona con l’obiettivo di tentare il sorpasso al Napoli o almeno mantenere il passo della squadra azzurra. La dirigenza lavora attentamente sul mercato, Marotta è concentrato sul centrocampo, il sogno è avere Emre Can già per gennaio, pronto un altro tentativo ma difficilmente arriverà l’ok da parte del ...