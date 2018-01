: Calabria, 34enne investita mentre saliva sulla propria auto - nig45 : Calabria, 34enne investita mentre saliva sulla propria auto - WebOggi : Weboggi - Calabria - Scende dalla sua auto e viene travolta, 34enne muore sulla statale 106 -

(Di martedì 9 gennaio 2018) Insi è verificata VIDEOl'ennesima tragediastrada. Una donna di solo 34 anni è infatti deceduta dopo essere stata travolta da un'vettura. Per la donna non ci sarebbe stato nulla da fare., giovane donna muore travolta da un'Si chiamava Antonella Tripodi la giovane di 34 anni che nella giornata di oggi 8 gennaio ha drammaticamente perso la vita in provincia di Reggio #, nei pressi del comune di Condofuri Marina,Statale 106. Dalle ultime informazioni sembrerebbe che lastava salendo a bordo della suavettura, quando per cause ancora non del tutto accertate, è stata travolta da un'mobile sopraggiunta a forte velocita' travolgendola e sbalzandola a diversi metri di distanza sull'asfalto. Sul luogo si sono recati immediatamente i sanitari del 118 che hanno fatto di tutto per rianimare la giovane, ma purtroppo non ci ...