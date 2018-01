Bufera su Manuela Arcuri | ' troppo photoshop' e lei cancella la FOTO incriminata

: Tra poco dovremo prendere l’aereo per Helsinki... da notare la bufera di neve... vi dirò quando saremo arrivati...?? - manuela62 : Tra poco dovremo prendere l’aereo per Helsinki... da notare la bufera di neve... vi dirò quando saremo arrivati...?? -

Leggi la notizia su sportfair

(Di martedì 9 gennaio 2018), la gaffe conla costringe are lapostata per l'Epifania: ecco le critiche che il web ha mosso all'attriceè stata per anni simbolo della ...