Chiusura in altalena per ladi New York con lo S&P 500 e il Nasdaq che aggiornano i propri record. Ail Dow Jones perde lo 0,06% a 25.280,79 punti, il Nasdaq sale dello 0,29% a 7.157,39 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,16% a 2.747,63 punti. Sul fronte valutario, al termine delle contrattazioni a, l'euro è scambiato a 1,1966 dollari(Di martedì 9 gennaio 2018)