Bloccare iPhone tramite IMEI

Come Bloccare call center su iPhone : Siete stanchi di ricevere chiamate a tutte le ore da numeri improbabili o sconosciuti? Oppure volete semplicemente bloccare un call center o una persona che continua a importunarvi senza sosta? Sappiate allora che se siete possessori di un iPhone, tutto questo è facilmente attuabile. Se non sapete però Come comportarvi con le impostazioni del vostro smartphone, o quali applicazioni poter utilizzare a questo scopo, non temete! In questo articolo ...

iPhone X come sBloccare riattivare con iOS 11 : come sbloccare iPhone X e riattivare le funzioni Attivare lo schermo quanto il telefono è in sospensione con schermo nero.