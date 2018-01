Berlusconi senza pietà | ' Milan da mal di stomaco'

Milan - parla Berlusconi : il ritorno al timone e l’assenza da San Siro : Il Milan non sembra dare particolari certezze dal punto di vista societario. La nuova proprietà cinese fatica a restituire il prestito ad Elliott e nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare in merito al possibile ritorno di Silvio Berlusconi, negato in maniera netta dall’ex patron. “ritorno al Milan? È un vuoto difficile da colmare – spiega Berlusconi a Il Giornale -, ma non voglio illudere nessuno. La decisione è ...

Di Maio : “Berlusconi parla di reddito di dignità? Prima ci ha votato contro e ora ci copia senza ammetterlo” : “Sono giorni in cui si parla tanto di lotta alla povertà e la nostra misura proposta da anni per risolvere il problema è il reddito di cittadinanza. Ci fa piacere che anche Berlusconi l’abbia scoperto. In generale il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita degli italiani. Non abbiamo un programma di destra o di sinistra, per noi conta la qualità della vita”. Così il candidato premier del M5s Luigi Di Maio Prima ...

Berlusconi legge le risposte senza sapere di essere anche in video : intervista boomerang a Radio 105 : 'Gli argomenti, siete in casa vostra, avete il diritto di sceglierli voì'. Le parole con le quali Silvio Berlusconi ha esordito nell'intervista a Radio 105 per 105 Friends è stato un boomerang, per l'...

Quirinale - cerimonia degli auguri con Di Maio e senza Renzi e Berlusconi : Tutte le più alte cariche istituzionali della Repubblica hanno presenziato al Quirinale alla tradizionale cerimonia dello scambio degli auguri prenatalizio. A fare gli onori di casa il capo dello ...

Ultimatum di Salvini a Berlusconi : 'Senza programma firmato salta l'alleanza' : Ancora Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi. Il segretario della Lega lancia un nuovo Ultimatum al presidente di Forza Italia. A proposito del programma di governo da firmare con il Cav, il leader ...

Berlusconi lancia Gentiloni : "Senza maggioranza governi lui". La politica fa già strategie post-voto : Dalle urne di primavera potrebbe non uscire alcun vincitore. Il timore aleggia da tempo nei corridoi dei palazzi della politica e già si studiano eventuali strategie per uscire...

Berlusconi : "Senza vincitori sì a Gentiloni - poi ritorno al voto" : "Secondo noi la flat tax porta a una crescita importante dell'economia - ha aggiunto Berlusconi -, e questo porterà più consumi delle famiglie e più posti di lavoro". Il leader di Forza Italia ha ...

Berlusconi : senza vincitori avanti con Gentiloni : Il leader di Forza Italia chiude all'ipotesi di una larga coalizione e di Salvini dice: fa i capricci ma governeremo insieme - Silvio Berlusconi fa il punto sulla situazione politica, alla presentazione del libro di Bruno Vespa . A partire dal rapporto con Matteo Slavini al quale riconosce il merito di aver portato il partito dal 4% al 14% ma sottolinea che i suoi ...

