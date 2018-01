Berlusconi | male stomaco a vedere Milan

Berlusconi : Fa male allo stomaco vedere il Milan giocare così : Una scelta forse sofferta, ma tuttavia "doverosa e inevitabile". Per questo Silvio Berlusconi ha deciso di cedere un Milan, di cui ora parla da ex presidente con il dolore di chi lo vede "giocare così, con un modulo assolutamente inconsulto e sbagliato", che porto solo a "un reale mal di stomaco".È critico nei confronti della nuova gestione il commento di Berlusconi, che non approva le scelte ...

Elezioni Politiche - dai comunisti al M5S : il nuovo 'male assoluto' di Berlusconi Video : Il pericolo è più grave: il ribellismo, giustizialismo e pauperismo dei grillini le cui 'ricette' finirebbero per devastare la nostra economia ". Per il leader forzista, le vittime dei programmi ...

Elezioni Politiche - dai comunisti al M5S : il nuovo 'male assoluto' di Berlusconi Video : 4 Ottantuno anni, ma a quanto pare ha deciso di mettere indietro di oltre un ventennio l'orologio del tempo. #Silvio Berlusconi è pimpante e battagliero ed è come se non fossero trascorsi gli anni di governo, le vittorie e le sconfitte Politiche, gli scandali ed i problemi giudiziari. Ha pure trovato un nuovo nemico da combattere: oggi non sono più i comunisti che, ad onor del vero, in Italia sono stati probabilmente sepolti insieme ...

Pd - Argentin : “Berlusconi o Di Maio? Il primo è il male minore. I grillini sono pericolosissimi e da curare” : “Chi sceglierei tra Berlusconi e Di Maio? Nessuno dei due. Se fossi proprio costretta, però, voterei Berlusconi, ma mi costerebbe tantissimo. Sarebbe una grande violenza per me, ma senza dubbio Berlusconi è il male minore”. sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dalla deputata del Pd, Ileana Argenin, che spiega: “Di Berlusconi conosciamo pregi e difetti, dei Cinque Stelle ne scopriamo uno al giorno. Di Maio ...

Berlusconi da Costanzo svela : 'Ecco quello che mi fa star male' : ... dell'amato Milan da poco ceduto: le immagini promozionali che li ritraggono sotto i riflettori dello studio lasciano trasparire le diverse emozioni che attraverseranno i due, tra fatti di cronaca, ...

Berlusconi : "Il Milan? Lo guardo sempre in tv e sto male" : Il Milan di Vincenzo Montella sta soffrendo terribilmente in questa prima parte di stagione. Domani sera i rossoneri, nella tana dell'Aek Atene, dovranno cercare un pronto riscatto dopo la sconfitta ...

Berlusconi : "Vedo il Milan in Tv e sto male" : "Vedo il Milan in tv e sto male". Queste le parole che l'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi ha dichiarato nell'intervista di Maurizio Costanzo in onda domani su Canale 5. Rispondendo alle ...

Berlusconi torna a parlare : “sto male per il Milan” : Da presidente a tifoso tormentato. Da quando ha ceduto la societa’, Silvio Berlusconi non e’ piu’ andato a San Siro a vedere il ‘suo’ Milan ma continua a guardarlo da casa, in tv, e ogni volta e’ una sofferenza. Lo rivela lo stesso ex premier, ospite di Maurizio Costanzo a “L’intervista”, che andra’ in onda domani su Canale 5. “Non sono piu’ andato allo stadio, mi guardo il ...

Milan - Berlusconi : 'Lo seguo in tv - mi fa stare male' : Da quando ha lasciato la presidenza del Milan, il leader di Fi, Silvio Berlusconi, non è più tornato allo stadio. Lo ha detto a L'Intervista di Maurizio Costanzo (in onda domani su Canale 5): 'No - ha ...

Berlusconi : 'Guardo il Milan in tv e sto male' : Silvio Berlusconi è tornato a parlare del suo Milan. Nel corso di un'intervista realizzata da Maurizio Costanzo per il talk show 'L'Intervista' (in onda giovedì su Canale 5), l'ex presidente rossonero ...

Berlusconi : 'Guardo il Milan in tv e sto male' : TORINO - Da quando ha lasciato la presidenza del Milan , il leader di Fi, Silvio Berlusconi , non è più tornato allo stadio. Lo ha detto a L'Intervista di Maurizio Costanzo (in onda domani su Canale 5)...

Berlusconi : 'Vedo Milan in tv e sto male' : Da quando ha lasciato la presidenza del Milan, il leader di Fi, Silvio Berlusconi, non è più tornato allo stadio. 'No - ha detto rispondendo ad una domanda - non sono più andato... mi guardo il Milan ...

Berlusconi rivela : 'Guardo il Milan in televisione e sto male' : L'occasione è il Maurizio Costanzo Show dove l'ex presidente era ospite per parlare soprattutto di politica. Una battuta calcistica però non è mancata: 'Non sono più andato allo stadio, guardo il ...