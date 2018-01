Berlusconi ' Convinto di vincere | punto al 45 Maroni non avrà ruoli nel futuro governo'

Berlusconi : "Sono convinto che vinceremo noi" : E a Matteo Renzi che ieri aveva definito un ritorno di Berlusconi al governo 'una minaccia per l'economia', ha replicato: "E' una stupidaggine colossale. Questa affermazione non merita nemmeno una ...

Berlusconi non è del tutto convinto che Mussolini fosse un dittatore. Ennesima perla alla presentazione del libro di Vespa : “Mussolini forse proprio un dittatore non lo era”. Lo afferma Silvio Berlusconi nel corso della presentazione del libro di Bruno Vespa a Roma parlando proprio del volume e dei personaggi di cui parla il conduttore. Poi l’ex premier precisa di aver fatto una battuta e aggiunge: “Cerco sempre di dare appigli ai giornali per attaccarmi” L'articolo Berlusconi non è del tutto convinto che Mussolini fosse un dittatore. Ennesima ...