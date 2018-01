Berlusconi | che affondo su Gattuso | ' Ho mal di stomaco quando gioca il Milan'

Nuova dura critica di Berlusconi al Milan di Gattuso : nel mirino il modulo - che stoccata : Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Capital’, nel programma ‘Circo Massimo’, l’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, non ha risparmiato una Nuova stoccata a Gattuso e al modulo che adotta per far giocare la squadra: “Faccio sempre il tifo per il Milan, ma quando lo vedo giocare con un modulo assolutamente inconsulto e sbagliato soffro di un reale mal di stomaco”. Berlusconi infatti predilige il ...

MICHELE SANTORO/ Il conduttore di 'M' : 'Chi scelgo tra Berlusconi e Di Maio? Mi butto io dalla torre' : MICHELE SANTORO: il giornalista torna giovedì su Rai Tre con M, un programma in cui parlerà di politica attraverso l'attualità della cronaca. Intanto

Renzi : “Sfida tv con Berlusconi e Di Maio? Ci vengo anche a piedi. Il primo accetta - il secondo trova una scusa” : Ospite di Otto e Mezzo (La7), il segretario del Pd, Matteo Renzi, si dichiara pronto a un confronto televisivo con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e il candidato M5s alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio. E sottolinea: “Io ci vengo anche a piedi. Portiamo tutti le nostre tabelle e ciascuno fa vedere dove sono le coperture finanziarie delle proprie proposte. secondo me, Berlusconi verrà. Di Maio troverà qualche ...

Berlusconi : "Sono convinto che vinceremo noi" : E a Matteo Renzi che ieri aveva definito un ritorno di Berlusconi al governo 'una minaccia per l'economia', ha replicato: "E' una stupidaggine colossale. Questa affermazione non merita nemmeno una ...

Silvio Berlusconi - il suo ministro dell'economia ideale dovrà essere 'un tecnico che conosca l'economia reale' : Nell'intervista rilasciata al Foglio, il Cav non usa mezzi termini per spiegare chi vorrebbe come successore di Pier Carlo Padoan : 'Il nostro ministro dell'economia dovrà essere ovviamente un ...

Elezioni - Renzi annuncio in tv : «Berlusconi ha combinato meno di quello che avrebbe potuto fare» : «Il sottosegretario Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri. Come io mi candiderò a Firenze, in Lombardia e Campania, lo stesso faranno gli...

Carlo Calenda - gli attacchi a Matteo Renzi e Pietro Grasso : perché strizza l'occhio a Silvio Berlusconi : Il ministro Carlo Calenda è sempre più sotto i riflettori e sembra giocarsi la sua partita da 'battitore libero'. Se pochi giorni fa infatti aveva tuonato contro Matteo Renzi sull'ipotesi di ...

Berlusconi : "No agli "utili idioti" che appoggiano i grillini - E pensa al futuro esecutivo : un tecnico allEconomia : "Il nostro ministro dell'Economia dovrà essere ovviamente un tecnico autorevole - spiega - ma anche una persona che conosca l'economia reale, abbia ben chiaro che esiste una sofferenza diffusa nel ...

Berlusconi : no agli "utili idioti" che appoggiano i grillini : Lo ha detto in un'intervista a "Il Foglio" Silvio Berlusconi, sottolineando che "se davvero alcune figure della cultura, dell'economia, dell'impresa pensassero di usare i grillini per trarne qualche ...

Centrodestra - Berlusconi : "Fi garantirà da tentazioni demagogiche" : Forza Italia "sarà di gran lunga la maggior forza politica della coalizione, garantirà che non ci possa essere spazio per tentazioni demagogiche, se mai si dovessero manifestare". Lo ha detto Silvio Berlusconi, in una intervista che sarà pubblicata ...

Silvio Berlusconi - il sondaggio che lo incorona : lui meglio di Matteo Salvini e Giorgia Meloni : In tutti i casi il Cavaliere vince per distacco, ma è soprattutto quanto a competenza politica, da leggersi anche come esperienza, che Berlusconi è ritenuto più affidabile degli alleati. Segno che i ...

Berlusconi presenta il logo di Forza Italia : c'è il suo nome anche se non è candidabile : 'Oggi vi auguro #BuonaDomenica mostrandovi in anteprima il nostro simbolo per le #elezioni del 4 marzo. anche con questa nuova legge elettorale votare è molto facile: basta barrare il logo di Forza ...

Sul simbolo di Forza Italia per le elezioni politiche del 4 marzo ci sarà scritto “Berlusconi presidente” : Domenica il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha pubblicato su Twitter il logo con il quale il partito si presenterà alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo: oltre al nome del partito e alla tradizionale bandiera Italiana, c’è scritto The post Sul simbolo di Forza Italia per le elezioni politiche del 4 marzo ci sarà scritto “Berlusconi presidente” appeared first on Il Post.