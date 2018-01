Bere acqua fredda migliora la tolleranza al calore delle persone con sclerosi multipla

Litiga con la dirigente dell'università e le mette il detersivo nell'acqua da Bere : arrestata : Una vendetta pericolosa, per la quale è stata arrestata. E' finita infatti ai domiciliari una donna di circa 50 anni, addetta alle pulizie negli uffici dell'università di Bologna, dopo che i Nas hanno...

Bere poco peggiora la percezione del dolore : ecco come l’acqua ci può aiutare : Seguire una corretta idratazione, ovvero scegliere l’acqua come bevanda principale e consumarne circa 8 bicchieri al giorno, è alla base del benessere di tutto l’organismo. Al contrario la disidratazione conduce ad una serie di conseguenze negative che si ripercuotono anche sulla percezione del dolore. Studi condotti da un gruppo di ricercatori neozelandesi dell’Università di Massey1 confermano infatti che se beviamo troppo poco siamo più ...

Bere acqua calda fa bene? Ecco tutti i benefici : Sono davvero tanti gli effetti benefici dell’acqua calda sul nostro organismo. Uno degli organi a beneficiare dell’abitudine di Bere acqua calda, soprattutto al mattino, è...

Bere acqua e limone al mattino : ecco tutti i benefici di questa bevanda : Quante volte si è sentito parlare dei benefici dell’acqua e limone al mattino? Ma sappiamo perché questa bevanda è davvero importante se consumata prima di fare colazione? Bere acqua e limone è una buona abitudine da fare quando si è a digiuno al mattino per usufruire dei benefici che questa semplice bevanda può regalare al nostro organismo. Il limone è un frutto particolarmente ricco di importanti nutrienti, contiene una buona dose di ...

Ispica - vietato uso acqua per Bere o cucinare : Il sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie, invita i cittadini a non usare l'acqua dei rubinetti per bere o cucinare. Si attendono esami di laboratorio.

Cercano di darcela a Bere - la verità e le bufale sull'acqua in bottiglia : Acque 'leggerissime', povere di sodio o calcio, alleate di salute e linea per essere 'più belli dentro e fuori'. Mentre spuntano anche in Italia 'water bar' e locali per degustarla, l'acqua è ...

Pediatria - pipì a letto : Bere più acqua e niente formaggio a cena per evitarla : Fare la pipì a letto è un problema di cui soffrono un milione e duecento mila bambini e adolescenti tra i 5 e i 14 anni. Un disturbo ‘sommerso’ che spesso non viene riferito al pediatra nella convinzione che ‘passi da solo’ ma che, in realtà, può incidere sulla futura qualità della vita, con rischio di incontinenza da adulti e problemi della sfera sessuale. Chiedere consiglio al medico per una diagnosi tempestiva ...