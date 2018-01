BELLA THORNE Le sue dichiarazioni shock | Sono stata abusata sessualmente e

La denuncia di BELLA THORNE : «Io - molestata fin da bambina» : Mentre sul tappeto rosso dei Golden Globe andava in scena la protesta delle dive in nero contro le molestie sessuali, Bella Thorne, 20 anni, ha trovato il coraggio di far sentire la sua voce. E raccontare gli anni di abusi, subiti quando era poco più di una bambina. «Sono stata sessualmente e psicologicamente abusata», ha scritto via Instagram la star della Disney, «da quando ne ho ricordo fino ai 14 anni, quando finalmente ho trovato il ...

Video di BELLA THORNE in lacrime sui social : “Vittima di abusi fino a 14 anni” : In un giorno come quello di ieri in cui i lustrini dei Golen Globes si sono legati al nero della protesta al grido di Time's Up, il Video di Bella Thorne in lacrime sui social lascia tutti senza parole. Anche lei si è voluta unire alla battaglia delle donne che chiedono stop alla violenza, agli abusi in tutti i luoghi di lavoro e anche parità diritti tra uomini e donne. Bella Thorne però non si è mostrata in foto o in Video vestita di nero ma ...

BELLA THORNE versione sexy Babbo Natale su Twitter - foto : Bella Thorne versione sexy Babbo Natale su Twitter, foto Lingerie natalizia sui social per Bella Thorne. 20enne attrice americana conosciuta soprattutto per aver interpretato Ruthy Spivey nella serie TV My Own Worst Enemy, Tancy Henrickson nella quarta stagione di Big Love e CeCe Jones nella serie televisiva di Disney Channel A tutto ritmo, Bella Thorne si è concessa un sensuale ...

BELLA THORNE su Twitter : 'anche io sono stata molestata' : 20enne attrice americana conosciuta soprattutto per aver interpretato Ruthy Spivey nella serie TV My Own Worst Enemy, Tancy Henrickson nella quarta stagione di Big Love e CeCe Jones nella serie televisiva di Disney Channel A tutto ritmo, Bella Thorne ha scioccato i propri fan su Twitter.Dopo aver pubblicato una foto che la mostrava con un abito particolarmente sexy, un utente ha polemicamente commentato "Che cosa ha fatto la Disney a ...

Liam Payne : “BEDROOM FLOOR” è il nuovo singolo. BELLA THORNE ospite a sorpresa nel videoclip : “BEDROOM FLOOR” è il nuovo singolo da solista di Liam Payne, in rotazione radiofonica. Per il video ufficiale Liam ha scelto come sua compagna Bella Thorne, l’ex stellina Disney e oggi tra le attrici più promettenti di Hollywood. “BEDROOM FLOOR”, mid-tempo provocante e cadenzato, segue il singolo di debutto di Liam Payne “Strip That Down” feat. Quavo, disco di platino in otto paesi tra cui l’Italia e numero uno nelle radio americane, nonché ...

Chi era Lil Peep - rapper amico di BELLA THORNE morto per overdose : Giovanissimo, il ragazzo era molto amico dell'attrice Bella Thorne e rappresentava una delle novità più grandi nel mondo del rap e della moda. All'anagrafe Gustav Åhr, Lil Peep era nato a New York il ...

Kendall Jenner contro BELLA THORNE : cercò di impedire l’arrivo dell’attrice al Festival di Cannes : Con l'uscita negli Stati Uniti dei nuovi episodi di "Keeping Up With The Kardashians", scopriamo qualche retroscena dalla luccicante vita di una delle famiglie più famose del jet set. In particolare, l'ultima puntata riguardava il Festival di Cannes che si era tenuto lo scorso maggio. Kendall Jenner aveva partecipato alla kermesse ed era stata accompagnata in Francia dalla sorella Kourtney. Peccato che anche ...

Liam Payne : in “Bedroom Floor” BELLA THORNE ti mostra quando è il momento di chiudere una storia d’amore : Nel tardo pomeriggio di lunedì 6 novembre è uscito il nuovo video di Liam Payne "Bedroom Floor". Come ti abbiamo anticipato qualche giorno fa, la grande protagonista è Bella Thorne. Nel video Bella ci mostra come capire quando una storia d'amore è arrivata al capolinea. In "Bedroom Floor" Bella non vive un legame esattamente felice e dopo litigi e lacrime ...

