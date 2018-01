Bari - disabile muore di stenti : genitori indagati per abbandono : La Procura di Bari ha aperto un'indagine per abbandono di persona incapace aggravato dalla morte con riferimento al decesso, probabilmente di stenti , di una 31enne disabile di Polignano a Mare ( Bari ). ...

Bari - vigile urbano lancia un petardo contro un disabile e poi ride : Un vigile urbano lancia un petardo tra i piedi di un uomo disabile, per poi farsi una risata. Sfortunatamente per lui, un passante lo filma con il cellulare e diffonde le immagini.Il gesto di un vigile urbano di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, sta facendo indignare cittadini e non. Come si vede nel video pubblicato da La Stampa, l'uomo, rigorosamente in divisa, lancia un petardo tra di piedi di un 70enne disabile molto noto ...