Barbara D' Urso Antidolorifici e un ottimo debutto di Pomeriggio 5 per la conduttrice

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER / Barbara d'Urso lancia una nuova frecciatina alla coppia : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO MOSER, ecco le ultime notizie di gossip dopo le ospitate in televisione a Domenica In da Cristina Parodi e Non è l'Arena con Giletti.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 08:08:00 GMT)

Antonella Mosetti - che lite con Signoretti da Barbara D'Urso Video : Fuochi d'artificio e tensione alle stelle nel corso della prima puntata del 2018 #Pomeriggio 5. #Barbara D'Urso è ripartita con il botto con l'intervista a Veridiana de Moraes. L'ex dama del trono over di Uomini e Donne ha raccontato di aver avuto rapporti con l'ex fidanzato di Aida Yespica mentre la venezuelana era nella casa del GF VIP. Ad infiammare il pomeriggio ci hanno pensato Antonella Mosetti [Video] e Riccardo Signoretti. L'ex gieffina ...

MARINA RIPA DI MEANA/ Barbara d'Urso conferma : voleva morire nel Tevere : MARINA RIPA di MEANA, Maria Antonietta Coscioni racconta gli ultimi giorni di vita: “Il 27 mi disse che la fine era arrivata”. Le ultime notizie sulla morte della stilista e scrittrice(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 21:52:00 GMT)

Antonella Mosetti - che lite con Signoretti da Barbara D'Urso : Fuochi d'artificio e tensione alle stelle nel corso della prima puntata del 2018 Pomeriggio 5. Barbara D'Urso è ripartita con il botto con l'intervista a Veridiana de Moraes. L'ex dama del trono over di Uomini e Donne ha raccontato di aver avuto rapporti con l'ex fidanzato di Aida Yespica mentre la venezuelana era nella casa del GF VIP. Ad infiammare il pomeriggio ci hanno pensato Antonella Mosetti e Riccardo Signoretti. L'ex gieffina ha parlato ...

Antonella Mosetti perde la testa da Barbara D'Urso e volano insulti a Pomeriggio Cinque : Bentornata Barbara D'Urso. A Pomeriggio Cinque una scintilla fa divampare un incendio tra Antonella Mosetti e Riccardo Signoretti , direttore di NuovoTv. Fra i due non corre buon sangue per una serie ...

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA FIDANZATI?/ Conferma in arrivo da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 : LUCA ONESTINI e IVANA MRAZOVA si sono riabbracciati. A testimoniarlo, la breve clip condivisa nel Pomeriggio di ieri sui social dall’ex tronista. Ecco tutte le info...(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:10:00 GMT)

Domenica in : record d'ascolti per la Parodi - trema Barbara D'Urso Video : #Domenica In, il programma del dì di festa di Rai 1, è cresciuto parecchio nelle ultime settimane. Sempre più telespettatori ad ogni puntata si convincono a guardare la trasmissione condotta da Cristina Parodi, con la partecipazione di sua sorella Benedetta, Claudio Lippi ed Adriano Panatta, il tutto condito dalle eccelse imitazioni del comico Leonardo Fiaschi. Una puntata bomba quella di ieri, in cui Romina Power ha letteralmente paralizzato lo ...

Pomeriggio 5 / Anticipazioni 8 gennaio 2018 : Barbara D'Urso torna e annuncia grandi novità! : Pomeriggio 5, Anticipazioni 8 gennaio 2018: Barbara D'Urso torna in onda e annuncia grandi novità! Cronaca e gossip con tanti ospiti nella prima puntata del nuovo anno.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 15:16:00 GMT)

Domenica in : record d'ascolti per la Parodi - trema Barbara D'Urso : Domenica in, il programma del dì di festa di Rai 1, è cresciuto parecchio nelle ultime settimane. Sempre più telespettatori ad ogni puntata si convincono a guardare la trasmissione condotta da Cristina Parodi, con la partecipazione di sua sorella Benedetta, Claudio Lippi ed Adriano Panatta, il tutto condito dalle eccelse imitazioni del comico Leonardo Fiaschi. Una puntata "bomba" quella di ieri, in cui Romina Power ha letteralmente paralizzato ...

Maria De Filippi - Barbara D'Urso e Donna Francisca : ecco cos'hanno in comune Video : cos'hanno in comune le conduttrici #Maria De Filippi e #Barbara D'Urso con l'attrice iberica Maria Bouzas, alias Francisca Montenegro? A quanto pare, secondo il noto settimanale di gossip Nuovo Tv, le tre donne sono le regine degli ascolti di Canale 5 e hanno delle personalita' molto forti. Nei paragrafi sottostanti troverete alcuni particolari sulle star Mediaset e tanto altro ancora. Le tre donne sono le regine degli ascolti di Canale ...

Clamorosa affermazione contro Barbara D'Urso : è scandalo in rete Video : #Barbara D'Urso è uno dei pilastri principali della televisione Mediaset dell'ultimo periodo. La famosa conduttrice di #Domenica Live e Pomeriggio 5 riesce a coinvolgere un numero sempre più elevato di telespettatori. Ma come ogni icona dello spettacolo che si rispetti, anche la D'Urso è spesso soggetta a numerose critiche e affermazioni sgradevoli sul suo conto e su come mantiene le redini delle sue trasmissioni. Carmine Castoro e le clamorose ...

Frase choc a otto e mezzo su Barbara D’Urso : Frase shock pronunciata al programma “otto e mezzo” su La7 con Lilli Gruber: “A me Barbara D’Urso fa più paura dell’Isis“. Queste le parole dette da Carmine Castoro, chiamato in trasmissione in veste di filosofo della comunicazione. Parole che hanno subito suscitato scalpore sul web: “A #ottoemezzo su #La7 si parla di Barbara D’Urso e Isis con il filosofo Castoro. Lilli Gruber cerca di metterci una ‘toppa’ facendo i complimenti alla conduttrice ...

“Barbara d'Urso fa più paura dell'Isis”/Video - frase choc di Carmine Castoro : il saluto a Marina Ripa di Meana : “Barbara d'Urso fa più paura dell'Isis”: Video, frase choc di Carmine Castoro e imbarazzo a Otto e Mezzo. Lilli Gruber prova a metterci una “toppa” ma intanto i social insorgono...(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 19:22:00 GMT)

Cecilia Rodriguez - Jeremias e la guerra a Barbara d'Urso : "L'ospitata della Panicucci e i complimenti di Belen per l'eleganza" : MILANO ? L?ospitata di Cecilia Rodriguez e il fratello Jeremias da Federica Panicucci e la mancata partecipazione alle trasmissioni di Barbara d?Urso ha fatto molto discutere, ma...