Balzo degli occupati a novembre | +65 mila Cala la disoccupazione

Cybersecurity : nel 2018 rischio Balzo in avanti degli attacchi alle infrastrutture critiche : Nel 2017 i casi di attacchi informatici che hanno colpito infrastrutture critiche si sono limitati a quelle elettriche, ma nel corso del 2018, l’utilizzo di malware potrebbe fare un salto in avanti: sarebbero a rischio anche i settori della difesa e della sanità, l’acqua, i trasporti e la produzione alimentare, secondo quanto rilevato dalla società specializzata in sicurezza informatica Eset. L’azienda prevede problemi anche ...