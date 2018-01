Bad Kleinkirchheim in forte dubbio per Viktoria Rebensburg

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Le convocate dell’Italia per Bad Kleinkirchheim : ci sono Goggia e Brignone : Dopo lo slalom femminile in programma questa sera a Flachau (Austria), la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino ripartirà da Bad Kleinkirchheim: sulle nevi austriache andrà in scesa una discesa libere un SuperG, in programma sabato 13 e domenica 14 gennaio. Si torna a gareggiare nelle discipline veloci dopo l’abbuffata di slalom e giganti che ha caratterizzato questo avvio di 2018. Diramate anche le convocazioni in casa Italia, non ci sono ...