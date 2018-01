: OMG. #RobinWilliams on #LawAndOrder SVU ("Authority" 4/29/08 S9E17) - FrequentTweets : OMG. #RobinWilliams on #LawAndOrder SVU ("Authority" 4/29/08 S9E17) - PoliticalInjunc : Manafort sues Mueller in Russia probe -

Schiaffo a Trump da parte della Federal Energy Regulatory Commission (Ferc) che ha bocciato il suo piano di salvataggio dell'industria del. L'Usa per l'energia, composta da 5 commissari di cui 3 nominati dal presidente, ha respinto all'unanimità il piano di sussidi alle centrali elettriche,come quelle ao nucleari che mantengono scorte di carburante sul sito per 90 giorni."Vittoria per i consumatori,libero mercato,aria pulita",ha esultato Bloomberg,inviato speciale Onu per il clima.(Di martedì 9 gennaio 2018)