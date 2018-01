Arrestato imprenditore legato a Sarkozy

: RT @cjmimun: Francia, fondi da Libia: arrestato a Londra imprenditore legato a Sarkozy - Melaion : RT @cjmimun: Francia, fondi da Libia: arrestato a Londra imprenditore legato a Sarkozy - AndreaGavarone : RT @cjmimun: Francia, fondi da Libia: arrestato a Londra imprenditore legato a Sarkozy - enricovik : RT @cjmimun: Francia, fondi da Libia: arrestato a Londra imprenditore legato a Sarkozy - stefanomacone : RT @cjmimun: Francia, fondi da Libia: arrestato a Londra imprenditore legato a Sarkozy - PgGrilli : RT @cjmimun: Francia, fondi da Libia: arrestato a Londra imprenditore legato a Sarkozy -

L'uomo d'affari francese Alexandre Djouhri, al centro dei sospetti finanziamenti libici alla campagna presidenziale dinel 2007, è stato fermato a Londra dalla polizia britannica. Lo riferiscono media francesi. Djouhri è stato bloccato all'aeroporto di Heathrow nel quadro di un mandato d'arresto europeo per "frode" e "riciclaggio". 58 anni,residente in Svizzera al momento è in stato di fermo in attesa di comparire mercoledì dinanzi a un giudice chiamato ad avviare la procedura di estradizione in Francia.(Di martedì 9 gennaio 2018)