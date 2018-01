Arisa contro Levante | baruffa social | ' Se ti ci metti pure tu a fare la str**za'

LEVANTE CONTRO Arisa / Video lite su Instagram : “Mi copi!” - “Ma non fare la str...a!” : LEVANTE CONTRO ARISA : Video . “Perché mi copi?”. La replica: “Non fare la str...a. Questo è girl power?”. Tutti i dettagli della faida scoppiata sui social tra le due cantanti(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 20:16:00 GMT)

Arisa contro Levante : scontro social tra le due cantanti : Scontro senza esclusione di colpi sui social: Arisa e Levante non se le mandano a dire Il nuovo look di Arisa ha fatto molto discutere gli utenti del web ultimamente. La cantante ha infatti deciso di stravolgere completamente la sua immagine, cercando di puntare su un’immagine più femminile e affascinante. Lei stessa ha affermato in […] L'articolo Arisa contro Levante: scontro social tra le due cantanti proviene da Gossip e Tv.