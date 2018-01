Apre il Gucci Garden con Osteria Bottura

Gucci e Dapper Dan - riApre l’atelier ad Harlem : Gucci e Dapper Dan inaugurano uno studio atelier di sartoria ad Harlem: un omaggio al famoso negozio del sarto — Dapper Dan’s Boutique — reinterpretato in versione contemporanea per una nuova generazione. A venticinque anni dalla chiusura della boutique nel 1992, il nuovo atelier offrirà ai clienti la possibilità di acquistare abiti Dapper Dan of Harlem su misura, realizzati per loro da Dapper ‘Dap’ Dan, utilizzando materie prime, stoffe, ...