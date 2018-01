App Per Rimuovere Lo Sfondo Nelle Foto | Android e iOS

Parigi : cose da vedere per gli Appassionati di moda da coco chanel a yves saint laurent : Nei tre piani del museo c'è tutta la sua voglia di sperimentare e innovare il mondo della moda, tutte le infinite geometrie che sono il suo marchio di fabbrica. Musee Pierre Cardin, rue saint-Merri 5 ...

Il colpo perfetto : il cane ruba la carne e scAppa via : Le telecamere di sicurezza poste in una strada di Bogotà, in Colombia, hanno ripreso un 'colpo' da maestro messo a segno da un cane. Un uomo esce tranquillo con la sua busta della...

ESPLODE BATTERIA IPHONE/ Zurigo - evacuate 50 persone da Apple Store : dipendente rischia la mano : ESPLODE BATTERIA IPHONE: è successo a Zurigo, dove un dipendente si è visto scoppiare in mano il telefono. evacuate 50 persone dall'Apple Store del posto: ecco com'è andata.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 16:22:00 GMT)

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 – I convocati dell’Italia per le tAppe di Tauplitz e SApporo : ci sono gli Insam e Runggaldier : La Coppa del Mondo 2018 di Salto con sci prosegue a pieno ritmo dopo la Tournée dei Quattro Trampolini. Gli uomini si sposteranno sull’HS 200 di Tauplitz/Bad Mittendorf (Austria) e l’Italia sarà presente all’appuntamento con Alex Insam e Sebastian Colloredo: in programma le qualificazioni venerdì 12 gennaio, poi due gare nel weekend. Il trampolino è ideale per cercare di andare a caccia del nuovo record italiano: a marzo Insam ...

Scoperto magma profondo sotto l’Appennino meridionale : “Può essere causa di forti terremoti” : l’Appennino meridionale svela agli studiosi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la presenza di magma in profondità nell’area del Sannio-Matese. La scoperta emerge da uno studio, condotto da un team di ricercatori Ingv e del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia (DFG-UNIPG) intitolato «Seismic signature of acti...

GiAppone - mette doping nella borraccia dell'avversario : canoista Suzuki squalificato per 8 anni : Ecco, allora, un nuovo ribaltamento dei piani: Komatsu è riabilitato mentre Suzuki è squalificato 'per una condotta totalmente contraria allo spirito del fair play che dovrebbe prevalere nello sport',...

Rapidissimi i lavori per WhatsApp : aggiornamento in arrivo per le chiamate - occhio ai requisiti : Sarà senza ombra di dubbio un 2018 ricco di novità per coloro che sono soliti utilizzare un'app popolarissima come Whatsapp a bordo del proprio iPhone o device Android. Dopo aver condiviso con voi il punto della situazione per quanto concerne la questione emoticons pochi giorni fa, oggi tocca di nuovo concentrarsi su quelli che saranno i prossimi risvolti legati ad un aggiornamento corposo della stessa applicazione, almeno stando a quanto ...

Dakar 2018/ Diretta streaming video : Barreda Bort subito davanti per le moto (4^ tAppa San Juan de Marcona) : Diretta Dakar 2018: info streaming video, orario di partenza, percorso e classifiche aggiornate alla 4^ tappa della competizione in terra sudamericana. Oggi il circuito San Juan de Marcona. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 15:39:00 GMT)

