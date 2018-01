: RT @HuffPostItalia: Antonio Cassano si racconta in un'intervista a Canal Plus: "A 17 anni facevo la fame ma una volta arrivato al Real insu… - darioli30 : RT @HuffPostItalia: Antonio Cassano si racconta in un'intervista a Canal Plus: "A 17 anni facevo la fame ma una volta arrivato al Real insu… - CarloBrighi : RT @HuffPostItalia: Antonio Cassano si racconta in un'intervista a Canal Plus: "A 17 anni facevo la fame ma una volta arrivato al Real insu… - SimoneMerlo87 : RT @HuffPostItalia: Antonio Cassano si racconta in un'intervista a Canal Plus: "A 17 anni facevo la fame ma una volta arrivato al Real insu… - HuffPostItalia : Antonio Cassano si racconta in un'intervista a Canal Plus: "A 17 anni facevo la fame ma una volta arrivato al Real… - CapitanMaldive : @Luca100celleASR @93esimoPerotti @TigresOficial Antonio Cassano aveva le palle. Questo le lascia a casa per paura che glie le rubano. -

(Di martedì 9 gennaio 2018) Il punto di svolta della sua carriera fu nel gennaio 2006.approdava al Real Madrid e i tifosi blancos credevono di aver trovato il nuovo Pallone d'Oro, dopo che Figo e Owen avevano lasciato la squadra. "Era cominciato tutto bene", si confessa l'ex talento barese in un'. Ma poi tutto cambiò. Per colpa di, ammette lui stesso. "Ero nella migliore squadra della storia, sarei potuto rimanere molto tempo e vincere tanto. Avrei potuto fare la storia del calcio e invece ho seguito il mio istinto e commesso errori, se l'allenatore non mi faceva giocare lo insultavo".litigò con Capello, andando anche oltre. "Un giorno mi sostituì e diedi di matto nello spogliatoio, lo insultai in spagnolo e in italiano, senza motivo. E dopo un anno di litigare con tutti, andai via". Un'occasione sprecata che ha segnato indelebilmente la ...