Anticipi e posticipi dalla 22esima alla 29esima giornata | tante notturne per il Napoli

Serie A - Anticipi e posticipi dalla 3° alla 10° giornata di ritorno : per il Napoli derby col Benevento in notturna : Mentre i giocatori sono in vacanza, la Lega Serie A tramite il suo sito ufficiale ha stabilito data e ora di tutti gli anticipi e posticipi dalla terza alla decima giornata di ritorno. Il Napoli al rientro dovrà affrontare l’Atalanta di Gasperini in trasferta nel lunch match della ventunesima gara di campionato. Spicca poi per […] L'articolo Serie A, anticipi e posticipi dalla 3° alla 10° giornata di ritorno: per il Napoli derby col ...

Serie A - Anticipi e posticipi dalla 3^ alla 10^ giornata di ritorno : il programma completo : Serie A anticipi E posticipi, IL programma completo – In questa settimana di sosta, la Lega di Serie A ha reso note le date degli anticipi e dei posticipi dalla 3^ alla 10^ giornata di ritorno. Da segnalare Milan-Lazio (3^ giornata) alle ore 18 domenica 28 gennaio, le sfida tra Fiorentina e Juventus e Napoli e Lazio (5° giornata) fissate rispettivamente per venerdì 9 febbraio (20.45) e sabato 10 febbraio (20.45), il “Derby della ...

Serie A - gli Anticipi e i posticipi fino alle 29^ Giornata : Serie A, gli anticipi e i posticipi fino alle 29^ Giornata Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Serie A – La Lega Serie A ha appena reso noto, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il programma di anticipi e posticipi dalla terza alla decima Giornata del girone di ritorno. Spiccano il posticipo domenicale di Milan-Lazio, 28 gennaio ...

Serie A - Anticipi e posticipi fino alla 10ª di ritorno : Milan-Inter il 4 marzo alle 20.45 : La Lega Serie A ha reso noto le date di anticipi e posticipi dalla terza alla decima giornata del girone di ritorno: ecco tutte le date L'articolo Serie A, anticipi e posticipi fino alla 10ª di ritorno: Milan-Inter il 4 marzo alle 20.45 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A 2017 - 2018 Sky Sport e Premium. Anticipi e posticipi 21a - 29a Giornata : La Lega di Serie A dopo aver fissato date e orari delle semifinali di TIM Cup (martedi 30/1 20.45 Atalanta-Juventus diretta Rai Uno e mercoledi 31/1 20.45 Milan-Lazio diretta Rai Uno) ha comunicato gli Anticipi e posticipi fino alla decima Giornata del giorne di ...

Serie B - Anticipi e posticipi della 1^ e 2^ giornata di ritorno : Serie B, anticipi e posticipi della 1^ e 2^ giornata di ritorno – Nella serata di ieri si è giocata la 20^ giornata di Serie B. Come sempre non sono mancate le sorprese. Grande bagarre sia in vetta che in zona retrocessione. Nella giornata di oggi la Lega di Serie B ha reso noto, attraverso un comunicato, gli anticipi e i posticipi della 1^ e della 2^ giornata del campionato cadetto. 1^ giornata: – Spezia-Palermo, sabato 20 gennaio, ore ...

Serie C - Anticipi e posticipi in diretta su Rai Sport e Sportitalia fino alla 22a giornata : Riflettori puntati sulla Serie C, il campionato che appassiona oltre 7 milioni di tifosi. L’offerta di tutto il calcio di Lega Pro, già in streaming su Serie C Tv, si amplia con gli anticipi e i posticipi di Sportitalia e Rai Sport. Per le prossime tre stagioni, infatti, le telecamere di Sportitalia e Rai Spo...

Serie A 2017 - 2018 Sky Sport e Premium. Anticipi e posticipi 13a - 21a Giornata : La Lega di Serie A ha comunicato oggi gli Anticipi e posticipi fino alla seconda Giornata del giorne di ritorno In particolare da segnalare i match previsti dei turni natalizi, in programma il 22-23 dicembre, il 29-30 dicembre e il 5-6 gennaio. L'attesa Juve-Roma sarà il posticipo serale della 18ª Giornata: quindi sabato 23 alle 20.45. Sabato 30 dicembre in campo Fiorentina-Milan e Inter -Lazio, Cagliari-Juventus chiude la gio...

Calendario Serie A/ Date posticipi e Anticipi dalla 18esima alla 21esima giornata : Juventus-Roma a Natale : Calendario Serie A Date posticipi e anticipi dalla 18esima alla 21esima giornata: Juventus-Roma a Natale. Ecco il programma delle partite fra la fine del 2017 e l’inizio dell’anno venturo(Pubblicato il Wed, 08 Nov 2017 10:25:00 GMT)

Serie A - tutti gli Anticipi e i posticipi di Natale ed Epifania : La Lega di Serie A ha ufficializzato l’elenco degli anticipi e dei posticipi di campionato di calcio per i prossimi due mesi: c'era grande attesa e curiosità per i turni di Natale, Capodanno e Befana, una novità vera e...

Anticipi e posticipi Serie A fino alla 21giornata : Lazio-Udinese si recupera il 24 gennaio : La pioggia di domenica scorsa non ha permesso a Lazio e Udinese di giocare la 12giornata di Serie A. La Lega Calcio ha già stabilito la data del recupero: mercoledì 24 gennaio 2018 alle 19 o alle 20:...

Serie A 2017-2018 : Anticipi e posticipi dalla 18a alla 21a giornata : La Lega Calcio di Serie A, ha comunicato il nuovo calendario con anticipi e posticipi dalla 18.a alla 21.a giornata del campionato 2017-2018. Quest’anno si gioca anche sotto Natale e il calendario è molto fitto: sabato 23 dicembre, a due giorni dal Natale, si giocherà il big match tra Juventus e Roma alle ore 20:45. Il turno successivo, invece, vedrà in campo il 30 dicembre Fiorentina-Milan all’ora di pranzo, mentre Inter-Lazio si giocherà ...

Serie A - Anticipi e posticipi : Juve sempre by night. Le date della Tim Cup : 8 TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE CONDIVIDI Facebook Twitter redazione CronacaQui ARTICOLI CORRELATI Juventus Juve, sospiro di sollievo: nessuna lesione per Mandzukic Sport BASKET. La Fiat Torino ...

Serie A : Anticipi - posticipi e recuperi : Il Commissario Straordinario della Lega Serie A, visto il rinvio a data da destinarsi della gara Lazio - Udinese del 5 novembre 2017, decretato dall'arbitro a causa dell'impraticabilità del terreno di ...