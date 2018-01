Annunciati i personaggi disponibili durante la open beta di Dragon Ball FighterZ

: #DragonBallFighterZ: ecco i lottatori giocabili durante la fase open beta. - Eurogamer_it : #DragonBallFighterZ: ecco i lottatori giocabili durante la fase open beta. - fabiosnk81 : @punny72 @VG247it Fermo che anche su questo serve il seasonpass per i futuri personaggi annunciati e prossimi costumi e stage - myreviews_it : LEGO Marvel Super Heroes 2: annunciati i personaggi di Champions disponibili con il nuovo Pacchetto Personaggi... -

(Di martedì 9 gennaio 2018), il nuovo picchiaduro targato Arc System Works dedicato alla famosissima serie, sta per arrivare su console e PC verso la fine di questo mese. In vista del lancio, Bandai Namco ci ha permesso un'occhiata ai varigiocabili, l'ultimo video condiviso era dedicato a Goku Black.Prima dell'arrivo di, è prevista una fase diil 14 gennaio, con termine fissato per il 16 gennaio, che permetterà agli utenti di testare il gioco utilizzando alcunidel roster che, grazie alla segnalazione di Gematsu, ora abbiamo scoperto: in totale potremo usare 11 lottatori, Nappa, Vegeta, Goku, Piccolo, Krillin, Cell, Android 18, Frieza, Beerus, Kid Buu, Gohan (Adulto).Che ne dite?Read more…