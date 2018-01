Andiamo a quel paese in tv | Ficarra e Picone si inventano un ospizio molto particolare

Il film consigliato di oggi - martedì 9 gennaio : Andiamo a quel paese : Appuntamento con la comicità italiana questa sera, martedì 9 gennaio! Il film consigliato per voi dalla nostra redazione è Andiamo a quel paese e se amate il duo palermitano Ficarra e Picone, fossi in voi non me lo lascerei sfuggire! Per chi non lo avesse visto, Andiamo a conoscere meglio i dettagli e la trama di questa pellicola di cui i due, oltre ad essere attori, sono anche registi e sceneggiatori. film consigliato: ‘Andiamo a quel ...

Andiamo A QUEL PAESE/ Su Canale 5 il film con Ficarra e Picone (oggi - 9 gennaio 2018) : ANDIAMO a QUEL PAESE, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 9 gennaio 2018. Nel cast: Salvatore Ficarra e Valentino Picone che hanno curato anche la regia e Tiziana Lodato. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 09:05:00 GMT)

Programmi TV di stasera - martedì 9 gennaio 2018. Su Canale 5 Ficarra e Picone in Andiamo a quel Paese : Ficarra e Picone in Andiamo a quel Paese Rai1, ore 21.20: Romanzo Famigliare – Seconda Puntata Fiction di Francesca Archibugi del 2017, con Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Peluso, Marco Messeri, Anita Kravos, Andrea Bosca. Prodotta in Italia. Trama: Mentre Micol è disperata perché non vuole tenere il bambino, Agostino ed Emma fanno i conti con la gravidanza della figlia e con i loro problemi di coppia. Emma riprende a frequentare ...

Andiamo a quel paese - film stasera in tv su Canale 5 : trama curiosità : Andiamo a quel paese è il film stasera in tv martedì 9 gennaio 2018 in prima serata su Canale 5. La pellicola è diretta da Salvatore Ficarra e Valentino Picone che sono anche i protagonisti. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Andiamo a quel paese, film stasera in tv: scheda Titolo originale: Andiamo a quel paese DATA USCITA: 06 novembre 2014 GENERE: Commedia ANNO: ...