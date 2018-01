: Anche le Principesse vanno a scuola: Charlotte di Cambridge al suo primo giorno - little_frank_lf : Anche le Principesse vanno a scuola: Charlotte di Cambridge al suo primo giorno - MaxEventi : "Il Gabbiano e le Principesse", di Giorgio Manetti...!!! Prenota il tuo evento con presentazione libro !!! Anche... - talullabellefle : RT @beautifuljenny6: Buongiorno a tutte le principesse....e dai anche ai principi - beautifuljenny6 : RT @beautifuljenny6: Buongiorno a tutte le principesse....e dai anche ai principi -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 9 gennaio 2018) 8 gennaio 2018,memorabile per la piccola e deliziosa Principessa, figlia secondogenita di William e Kate Middleton al suo ingresso allaMaterna: per l'occasione ecco alcune foto scattate dalla madre e postate sul sito Fb.è appena uscita di casa e sulle scale della residenza di Kensington Palace si è messa in posa come un'esperta fotomodella. Sguardo felice e fiducioso, sorriso davvero sbarazzino, con la mano appoggiata al corrimano e una delle gambe leggermente sollevata ad appoggiare solo la punta del piedino o seduta semplicemente su uno dei gradini, appare sicura e pronta al suo ingresso nella società, importante per lei come il debutto di una diciottenne. Ed è davvero elegante in un cappottino rosso bordeaux con scarpette e fiocco per i capelli in tinta, collant beige, sciarpina rosa deliziosamente annodata e sulle spalle, davvero come tutti i ...