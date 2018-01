Ambulanza bloccata dalla neve | muore donna | “Era gravissima all’arrivo dei soccorritori”

Sestriere - Ambulanza bloccata da un albero : morta una donna : Supera i due metri la neve caduta nelle ultime 48 ore al Sestriere, dove lunedì sera una valanga ha travolto un condominio. Una anziana ha avuto un malore ed è morta in ambulanza, bloccata per un albero caduto

Ambulanza bloccata dalla neve a Sansicario - muore una donna di 70 anni : L’allarme è scattato all’una di martedì mattina. Una torinese di 70 anni, Maria Luisa Celeste Guala, che si trovava insieme al marito in un alloggio di Sestriere, in via Assietta, è stata trovata priva di sensi all’interno della sua camera da letto. Un’Ambulanza è arrivata da Oulx e gli uomini del 118 hanno subito provato a stabilizzare le sue con...

Como - parcheggia auto davanti al cancello della Croce Azzurra : Ambulanza bloccata : Como parcheggia l'auto proprio all'ingresso della Croce Azzurra e se ne va, bloccando l'uscita dell'ambulanza. E' accaduto sabato 16 dicembre a Como. Secondo quanto riferisce il quotidiano online Qui ...

Maltempo - Toscana in tilt : Ambulanza bloccata dalla neve - 3mila famiglie senza elettricità e traffico nel caos : Forte ondata di Maltempo in Toscana. Ad Arcidosso, nel grossetano alcune persone sono rimaste bloccate dalla neve nelle auto. Sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrerle. Un’ambulanza, con un paziente a bordo, è rimasta bloccata dalla neve, insieme ad altre vetture, a Casteldelpiano (Gorsseto). Sul posto stanno intervenendo, vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale. traffico in tilt a Firenze a causa delle ripercussioni ...