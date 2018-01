: Amazon: prossima apertura di 2 centri al Nord, ecco i posti di lavoro annunciati - InformazioneOK : Amazon: prossima apertura di 2 centri al Nord, ecco i posti di lavoro annunciati - paolobruschi : RT @RollingStoneita: #Alexa, il sistema vocale di #Amazon, sarà integrato in molti dei computer di prossima generazione. Ma nessuno conside… - solodax : RT @Gimax35: Spero vivamente che nella prossima asta per l assegnazione dei pacchetti calcio per il prossimo triennio riesca ad inserirsi… - zen_ge : RT @RollingStoneita: #Alexa, il sistema vocale di #Amazon, sarà integrato in molti dei computer di prossima generazione. Ma nessuno conside… - cinziabfc : RT @RollingStoneita: #Alexa, il sistema vocale di #Amazon, sarà integrato in molti dei computer di prossima generazione. Ma nessuno conside… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 9 gennaio 2018)è una delle aziende con il fatturato più alto fra i colossi del web, presente e conosciuta ovviamente anche in Italia. Nelle ultime ore è stato annunciata l'di un nuovo magazzino a Casirate d'Adda in provincia di Bergamo probabilmente entro metà anno. Si parla di un loco di circa 34.000 metri quadrati che potrebbe ampliarsi acquistando gli spazi limitrofi, con un parco assunzioni previsto intorno alle 400 persone. Il comunicato è arrivato direttamente dall'Operations Director per Italia e Spagna proprio in concomitanza della ricorrenza nel 2018 con l'ottavo anniversario dalla messa sul mercato dei primidiinItalia. Le novità del colossoDa quell'annata ad oggiha raggiunto traguardi pazzeschi, e l'a Casirate è l'esempio del periodo d'espansione che prevede anche la proposta di 400di. Enorme la ...