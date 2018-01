Allarme per chi parcheggia in strada | è arrivata la banda degli specchietti retrovisori

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per il Nord Italia : Allarme arancione in Piemonte e Veneto : Allerta Meteo – Un’ampia circolazione ciclonica, derivante dalla saccatura atlantica presente sull’Europa occidentale, continua a determinare condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, apportando precipitazioni localmente intense, anche a carattere temporalesco, e abbondanti nevicate a quote di montagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte ...

Maltempo - Allarme valanghe : isolate Cogne e Cervinia. Massimo pericolo in Piemonte : Una valanga è caduta nel pomeriggio sulla strada regionale di Cogne, poco prima del capoluogo, in Valle d'Aosta. La massa di neve è scesa all'altezza della frazione di Epinel. La strada regionale è ...

Allerta Meteo Veneto : stato di preAllarme e attenzione per criticità idrogeologiche e rischio valanghe : Le previsioni Meteo indicano precipitazioni sul territorio regionale del Veneto, più consistenti e anche abbondanti su fascia montana e pedemontana specie tra la serata di oggi e il primo mattino di domani. Limite delle nevicate intorno ai 1600-1800 m., in abbassamento martedì. Venti forti meridionali in quota e significativi rinforzi di scirocco sulla costa. Sulla base della situazione Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione ...

La rotta dei terroristi verso la Sicilia - l'Allarme dei pm di Palermo : “Gommoni d’altura per sospetti jihadisti” : Il ministro Minniti chiede “massima allerta” sulla possibile presenza di guerrieri Isis sui barconi. Da sei mesi la Dda indaga su un’organizzazione...

Allerta Meteo Veneto : stato di preAllarme e attenzione per criticità idrogeologica e per vento forte : Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sul Veneto. Sulla base delle previste condizioni Meteo avverse, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso una serie di avvisi contenenti lo stato di preallarme e lo stato di attenzione per criticità geologica e idrogeologica e per vento forte su alcuni bacini idrografici del territorio. Lo stato di attenzione per criticità geologica è dichiarato dallo ore 6.00 di ...

Allarme per i conti della Regione - Picarella : 'Occorre un radicale cambiamento' : 'La conferenza stampa con cui il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci e l'assessore all'Economia Gaetano Armao hanno illustrato lo stato dei conti regionali, - scrive Picarella in una nota ...

RIFORMA PENSIONI/ Nuovo Allarme per quelle future dei giovani (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultime notizie. Nuovo allarme per quelle future dei giovani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 6 gennaio(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 15:34:00 GMT)

Usa - Allarme maltempo : 19 persone sono morte in una settimana : Continua l'allarme maltempo negli Stati Uniti. Le comunità costiere del Massachusetts, in particolare, stanno subendo numerosi disagi a causa della tempesta che in queste ore sta colpendo le coste nord-orientali statunitensi. A Revere, cittadina poco distante da Boston, diversi veicoli sono rimasti intrappolati nel ghiaccio dopo l'esondazione delle acque della baia.Temperature glacialiI funzionari statali stanno esortando i cittadini ...

Icardi lancia l'Allarme : 'Ecco cosa ci manca per tornare a vincere' Video : L'#Inter non sa più vincere [Video]. E' questo quello che emerge dalla trasferta di ieri sera allo stadio Artemio Franchi, dove i nerazzurri hanno impattato per 1-1, con il pareggio dei viola arrivato al 93' con Giovanni Simeone dopo che il capitano Mauro #Icardi aveva portato in vantaggio la propria squadra al 55'. Una partita brutta, con poche occasioni da entrambe le parti e con il raddoppio mancato in due occasioni in maniera clamorosa da ...

Dopo l'Allarme sicurezza per i PC anche le console sono a rischio : Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato l'importante notizia che riguarda la sicurezza dei PC, a quanto pare Intel, AMD e Arm sono attualmente al lavoro per risolvere una grave falla che potrebbe compromettere la sicurezza dei processori, una falla che, secondo Financial Times, metterebbe a rischio informazioni, dati riservati e password.In seguito alla scoperta di Google Project Zero, ecco che l'allarme sicurezza si estende anche alle ...

Allarme a Tokyo : “Un terremoto è avvenuto vicino a Ibaraki - preparatevi per forti scosse” - ma era un fake : Grande paura stamani a Tokyo, dove milioni di persone hanno ricevuto un Allarme relativo a un ‘forte’ terremoto in arrivo: fortunatamente era un falso, apparentemente innestato da due piccoli eventi sismici. L’Agenzia meteorologica giapponese ha infatti lanciato l’Allarme, inviando sui telefonini un messaggio di questo tipo: “Un terremoto è avvenuto vicino a Ibaraki, preparatevi per forti scosse”. In realtà, ...

La tempesta Eleanor flagella il Nord Europa : in Germania è Allarme per l’esondazione del Reno e della Mosella [FOTO] : 1/6 LaPresse/PA ...

