: Alessandro Proto, ascesa e caduta di un impostore - roiacovi : Alessandro Proto, ascesa e caduta di un impostore - ilSaggiatoreEd : Sembra incredibile: quanto più ci prova, più ci cascano. Questa volta aveva tirato in mezzo #Weinstein. Alessandro… - ilSaggiatoreEd : Ma voi lo sapete chi è Alessandro Proto? @elpais_gente lo racconta oltreconfine. Noi abbiamo pubblicato la sua stor… - Pontix19Claudio : RT @enribarbieri: Alessandro Proto: “Mi ha chiamato Grillo: mi candido con il M5S”. Un ritrattino di questo traffichino seriale, già candid… - screzia : RT @Gauro5: Un certo #Proto, già CONDANNATO, candidato alle parlamentarie #M5S - #honestiunaceppa neXt Quotidiano -

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 9 gennaio 2018) Nella puntata di lunedì 8 gennaio de La Zanzara, popolare trasmissione di Radio 24 condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo,, finanziere piuttosto discusso e noto per aver inventato alcune conoscenze pur di far parlare di sé, ha confermato di essere in diretto contatto con Grillo che starebbe valutando la sua candidatura alle parlamentarie del Movimento 5 stelle. Non solo, ha detto di un’incontro previsto con il garante del Movimento mercoledì 10 a Roma, dove Grillo gli dovrebbe comunicare la sua scelta. “È Grillo che deve decidere, non Di Maio o Toninelli” ha dettonell’intervista vantando una conoscenza diretta con Grillo, incontrato ad un “vernissage” 4 anni fa: “Lui mi ha chiamato, io lo conosco da tempo, ci siamo conosciuti qualche anno fa ad un evento a Milano da amici comuni, ...