Alba Parietti | “Non faccio l’amore da oltre un anno” E su Asia Argento e Morgan dice…

Alba Parietti : "Non faccio sesso da un anno". Poi traccia l'identikit del suo uomo ideale : Alba Parietti a ruota libera ospite di Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Negli studi di Radio1, la Parietti, 52 anni, ha...

Domenica In / Anticipazioni e ospiti 7 gennaio : Alba Parietti a Benedetta Parodi - “Spero di innamorarmi!” : Domenica In, Anticipazioni e ospiti di oggi, 7 gennaio 2018: la prima puntata del nuovo anno si apre con la lunga parentesi dedicata a Sanremo 2018 con Romina Power.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 16:48:00 GMT)

IL SABATO ITALIANO/ Anticipazioni : Alba Parietti e Orietta Berti tra gli ospiti (oggi 16 Dicembre 2017) : Il SABATO ITALIANO, Alba Parietti e Orietta Berti tra gli ospiti del salotto televisivo di Eleonora Daniele su Rai 1. Per la showgirl, recentemente denunciata una molestia subita in passato(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 02:49:00 GMT)

Alba PARIETTI/ L'attrice con Alice De Andrè alla finale di X Factor a Milano (Maurizio Costanzo Show) : L'attrice ALBA PARIETTI è ospite del Maurizio Costanzo Show in onda nella seconda serata di Canale 5. Rumors smentiti su una sua possibile partecipazione all'Isola dei Famosi.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 19:01:00 GMT)

Alba Parietti/ Le dichiarazioni sullo scandalo molestie : "Non ho mai subito violenze" (Maurizio Costanzo Show) : L'attrice Alba Parietti è ospite del Maurizio Costanzo Show in onda nella seconda serata di Canale 5. Rumors smentiti su una sua possibile partecipazione all'Isola dei Famosi.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 11:06:00 GMT)

Luca Onestini e Ivana Mrazova / L'ex tronista ancora single scherza con Alba Parietti (Grande Fratello Vip 2) : Luca Onestini e Ivana Mrazova, Grande Fratello Vip 2: Soleil Sorge dissemina frecciatine per il suo ex fidanzato che in maniera molto diplomatica non risponde.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 09:47:00 GMT)

Alba PARIETTI/ "Non parteciperò all'Isola dei Famosi!" (Maurizio Costanzo Show) : L'attrice ALBA PARIETTI è ospite del Maurizio Costanzo Show in onda nella seconda serata di Canale 5. Rumors smentiti su una sua possibile partecipazione all'Isola dei Famosi.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 07:33:00 GMT)

Alba PARIETTI/ "A 18 anni un produttore provò a baciarmi. Di Maio? Interessante - ma ho una cotta per..." : ALBA PARIETTI: la showgirl racconta di quella volta che un noto produttore tentò maldestramente di baciarla. Sulle sue passioni attuali, come sempre, non si tira indietro e dice...(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 18:44:00 GMT)

Alba Parietti sulle molestie : "Donne interessanti quando sono cadaveri" : Alba Parietti non ha voluto esimersi dal rilasciare alcune dichiarazioni riguardo le recenti denunce di molestie nel mondo dello spettacolo. Questa mattina è stata intervistata da Radio Cusano Campus e ha espresso la sua posizione, per nulla 'morbida'.Alba infatti è partita dicendo che tutto è cambiato quando dal caso Weinstein si è cominciato a parlare di molestie anche qui nel nostro paese, facendo il nome di Fausto Brizzi:prosegui la ...

Alba Parietti : 'Damiano dei Maneskin è la mia icona erotica' : I casi di molestie nel mondo dello spettacolo, da Hollywood a Brizzi 'Per la prima volta in vita mia guardo la politica con altri occhi. Tutto è cambiato dopo lo scandalo sessuale partito da ...

Damiano David dei Mankesikn : Alba Parietti pazza del cantante di X Factor : A X Factor tutti pazzi per i Maneskin: tra i fan del gruppo c’è anche Alba Parietti che, per Damiano, ammette di avere un debole Da quando sono entrati a X Factor i Maneskin sono riusciti a conquistare una fetta sempre più ampia di pubblico. Sul palco le loro esibizioni sono esplosive riuscendo, quasi sempre, […] L'articolo Damiano David dei Mankesikn: Alba Parietti pazza del cantante di X Factor proviene da Gossip e Tv.

Alba Parietti rifiuta l’Isola dei Famosi : Alba Parietti, 56 dopo la partecipazione dell’ultima edizione di “Ballando con le stelle”, è molto corteggiata da Mediaset, che sarebbero disposti a tutto per averla nel cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. La Parietti ha sempre rifiutato i reality, la risposta è secca: “no”. La Parietti non parteciperà al reality show di Canale 5. “Escludo categoricamente la mia presenza all’Isola dei Famosi e i vertici Mediaset sanno ...

Alba Parietti - niente Isola dei Famosi : Insistenti voci di corridoio riferiscono che Alba Parietti sarebbe richiestissima per l' Isola di Famosi , con Mediaset pronta a fare carte false pur di avere la nota showgirl all'interno della ...

Alba Parietti e i "segreti" della folta chioma : dal parrucchiere per le extension : ROMA ? Una chioma da leonessa aiutata da alcune extantion. Ogni donna ha dei segreti di bellezza e ?Nuovo? ha scopeto quello di Alba Parietti e della sua fluente...