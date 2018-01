Al CES 2018 LG presenta il primo TV OLED ' arrotorabile'

Arriva l'annuncio ufficiale al CES 2018 : ecco HTC Vive Pro : Tutti i gli appassionati di VR attendevano l'annuncio ufficiale del nuovo visore di HTC Vive dopo le ultime indiscrezioni comparse in rete nella giornata di ieri, ebbene ora è ufficiale: la compagnia ha rivelato HTC Vive Pro al CES 2018.Come già riportato nella nostra notizia, si tratta di una versione aggiornata del visore, con un nuovo design, lenti ottiche migliorate e cuffie ad alta risoluzione. Confermato anche l'aumento del 78% della ...

C’è anche PS4 con Ghost of Tsushima - God of War e Dreams al CES 2018 : nuovo trailer di Sony : Sony ha tenuto la sua conferenza al CES 2018 (Consumer Eletronics Show) di Las Vegas, la fiera dedicata all'elettronica di consumo più importante di tutto il mondo. Alla kermesse c'era anche PS4 con alcune sue esclusive, come dimostra un filmato rilasciato in Rete nel corso della conferenza del colosso giapponese: tra le esclusive mostrate in video ritroviamo Ghost of Tsushima, God of War e Dreams. La presenza dei videogiochi PS4 targati Sony ...

“Che fuori tempo che fa” – QuattordiCESima puntata di lunedì 8 gennaio 2018 – Max Pezzali new entry nel cast fisso. : Quattordicesima puntata nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:30, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa Che fuori tempo Che Fa è aperto dalla copertina di Maurizio Crozza. Al tavolo, gli ospiti fissi Max Pezzali (che da questa […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Quattordicesima puntata di lunedì 8 gennaio 2018 – Max Pezzali new entry nel cast fisso. ...

Jabra cala il tris d’assi al CES 2018 : ecco Elite 65t - Elite Active 65t ed Elite 45e : Al CES 2018 Jabra cala il tris d'assi presentando tre nuove cuffie wireless, con autonomia migliorata e una migliore qualità audio. L'articolo Jabra cala il tris d’assi al CES 2018: ecco Elite 65t, Elite Active 65t ed Elite 45e è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

PowerWatch X : al CES 2018 il successore dello smartwatch che funziona col calore umano : Al CES 2018 Matrix ha presentato PowerWatch X, la nuova generazione dello smartwatch che si ricarica con il calore del corpo umano. L'articolo PowerWatch X: al CES 2018 il successore dello smartwatch che funziona col calore umano è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Pallanuoto - A1 2018 : i migliori italiani dell’11ma giornata. FranCESco Di Fulvio show a Brescia : Undicesimo turno per il campionato di Pallanuoto maschile. In acqua è andato in scena alla Mompiano il big match tra l’AN Brescia e la Pro Recco: i campioni d’Italia non hanno fatto sconti vincendo a domicilio e fuggendo via in classifica. Segue a tre lunghezze di distanza una più che positiva Sport Management. Andiamo a rivivere la giornata con i migliori italiani. Francesco Di Fulvio: è il grande ex il protagonista alla Mompiano. ...

Un nuovo uragano di gadget si abbatte sul CES 2018 : speaker - cuffie e molto altro : Al CES 2018 è di scena l'invasione dei gadget. A farla da padrone sono speaker e cuffie, ma non mancano elettrodomestici e altri dispositivi. L'articolo Un nuovo uragano di gadget si abbatte sul CES 2018: speaker, cuffie e molto altro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

CES 2018 Da HP in arrivo novità per ufficio - 3D e gaming : ... con questo nuovo apparecchio, Hp vuole proporre un dispositivo in grado di rappresentare un vero centro di riproduzione multimediale, che dia il meglio di sé anche nello streaming di video e musica. ...

Cosa è sucCESso nel primo giorno di CES 2018 : (Foto: Stefano Priolo) Con la giornata di domenica ha aperto ufficialmente i battenti il Ces 2018, l’ultima edizione della più importante fiera mondiale dedicata all’elettronica di consumo. Tra le prime conferenze stampa in anticipo sull’apertura al pubblico e le anteprime concesse alla stampa, sono diversi gli espositori che hanno già avuto modo di mostrare i propri prodotti al pubblico: ecco quelli di cui si è parlato di più ...

CES 2018 - i prodotti più innovativi alla fiera dell'hi-tech (due sono italiani) : La startup, che è controllata da E-Novia , sta sviluppando ammortizzatori elettronici per mountain bike, e-bike e biciclette da strada utilizzando appunto l'AI, ovvero la "scienza di far fare ai ...

Garmin stupisce al CES 2018 : Forerunner 645 Music è il primo sportwatch dell’azienda con spazio per l’archiviazione musicale : Al CES 2018 Garmin annuncia finalmente il suo primo sportwatch dotato di spazio per l'archiviazione Musicale: il Garmin Forerunner 645 Music. spazio anche per la versione Regular e per la dash cam Garmin Speak Plus L'articolo Garmin stupisce al CES 2018: Forerunner 645 Music è il primo sportwatch dell’azienda con spazio per l’archiviazione Musicale è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Al CES 2018 arriva OMATE O5LW - lo smartwatch per anziani e per chi lavora da solo : Il CES 2018 è una vetrina davvero impareggiabile per tantissimi produttori che hanno la possibilità di mostrare i loro nuovi prodotti davanti a […] L'articolo Al CES 2018 arriva OMATE O5LW, lo smartwatch per anziani e per chi lavora da solo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Gruppo Volkswagen e Aurora annunciano una collaborazione strategica al CES 2018 : Il Gruppo Volkswagen e Aurora, azienda leader nelle tecnologie per la guida autonoma, hanno annunciato una collaborazione strategica al Consumer Electronic Show (CES) di Las Vegas. La partnership unisce le...