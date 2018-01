Al CES 2018 le cuffie smart di lusso Debussy | con connessione 4G e schermo touch LCD

Il 2018 della Pallanuoto Banco BPM Sport Management inizia con il sucCESso per 9-3 sul campo della Pallanuoto Trieste : La Pallanuoto Banco BPM Sport Management tornerà in vasca sabato 13 gennaio, nel primo match casalingo del 2018 che vedrà i Mastini ospitare alle Piscine Manara di Busto Arsizio i liguri del ...

Google Assistant invade il CES 2018 : TV - auto - speaker con display - cuffie e smart hub : Tra i protagonisti del CES 2018 ci sarà sicuramente Google Assistant, presente in tantissimi nuovi prodotti presentati nella fiera americana. L'articolo Google Assistant invade il CES 2018: TV, auto, speaker con display, cuffie e smart hub è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Auto intelligenti - tutte le novità del CES 2018 : Se non avete sentito mai parlare del Consumer Electronic Show di Las Vegas non stupitevi. Fino a pochi anni fa è stata una fiera per addetti ai lavori del ramo tecnologico o al massimo per nerd di settore. Poi sono arrivate le case Automobilistiche. In verità è già da qualche anno che i carmaker presenziano nella città del peccato ma il loro impegno è via via più massiccio, tanto da arrivare quasi a oscurare lo storico Salone di Detroit che ...

SanDisk sfoggia la Pen Drive USB-C da 1 TB più piccola al mondo al CES 2018 : SanDisk presenta al CES 2018 la chiavetta USB-C da 1 TB più piccola al mondo, che può essere connessa direttamente a un dispositivo mobile Android. L'articolo SanDisk sfoggia la Pen Drive USB-C da 1 TB più piccola al mondo al CES 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

God of War - Ghost of Tsushima e Dreams si mostrano in un trailer al CES 2018 : La conferenza di Sony al CES 2018 si è aperta col botto, la compagnia ha infatti mostrato un trailer focalizzato sui titoli che arriveranno prossimamente su PS4 e PS4 Pro, diversamente dallo scorso anno, quando il colosso si focalizzò sulla console "mid gen" e PlayStation VR.Come segnala Dualshockers, questa volta i protagonisti sono stati i giochi, nello specifico God of War, Ghost of Tsushima e Dreams. Questo è un particolare da non ...

ProCESso amministrativo telematico - le novità del 2018 : Dal 1° gennaio 2018 il Processo amministrativo diventa totalmente telematico. Lo annuncia il sito della Giustizia amministrativa con una nota nella quale sintetizza tutte le novità riguardanti il rito dinanzi al tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di stato. Vediamo nel dettaglio cosa è cambiato. Procedura telematica Dall’inizio del nuovo anno la procedura sarà digitalizzata anche per i ricorsi proposti prima del 1° Gennaio ...

CESare Cremonini Concerti 2018 : date “Tour Stadi” - probabile scaletta canzoni e prezzi biglietti : A giugno partirà il nuovo tour di Cesare Cremonini, prodotto e organizzato da Live Nation Italia, e con Radio Italia in veste di media partner ufficiale del tour. Una tournèe di Concerti tratta dal sul ultimo album ‘Possibili scenari‘ che è stato anticipato dal nuovo singolo ‘Poetica‘, e che sta già scalando le vette delle classifiche. Il disco è uscito lo scorso 24 novembre, un album al quale il cantautore bolognese, un ...

Jeep - nelle conCESsionarie arriva Renegade Model Year 2018 : Dai prossimi giorni sarà disponibile in Italia presso gli show room Jeep la Nuova Renegade Model Year 2018 che si presenta con importanti aggiornamenti negli ambiti dell'infotainment, della...

Seagate lancia al CES 2018 alcuni HDD per smartphone : Seagate ha deciso di sfruttare il CES 2018 di Las Vegas per annunciare alcuni nuovi interessanti prodotti. Scopriamo insieme quali sono L'articolo Seagate lancia al CES 2018 alcuni HDD per smartphone è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Al CES 2018 LG presenta il primo TV OLED 'arrotorabile' Video : Tra tutti i produttori di #televisori, #LG è certamente uno dei marchi più blasonati. Il produttore coreano, infatti, spesso tiene testa ad altri marchi altrettanto validi come Samsung proponendo spesso anche alcune tecnologie innovative. Un esempio concreto è rappresentato dalla tecnologia OLED, la quale utilizza pixel 'autoilluminanti' al fine di offrire un livello di contrasto notevolmente maggiore rispetto al classico televisore LCD. Per di ...

Arriva l'annuncio ufficiale al CES 2018 : ecco HTC Vive Pro : Tutti i gli appassionati di VR attendevano l'annuncio ufficiale del nuovo visore di HTC Vive dopo le ultime indiscrezioni comparse in rete nella giornata di ieri, ebbene ora è ufficiale: la compagnia ha rivelato HTC Vive Pro al CES 2018.Come già riportato nella nostra notizia, si tratta di una versione aggiornata del visore, con un nuovo design, lenti ottiche migliorate e cuffie ad alta risoluzione. Confermato anche l'aumento del 78% della ...

C’è anche PS4 con Ghost of Tsushima - God of War e Dreams al CES 2018 : nuovo trailer di Sony : Sony ha tenuto la sua conferenza al CES 2018 (Consumer Eletronics Show) di Las Vegas, la fiera dedicata all'elettronica di consumo più importante di tutto il mondo. Alla kermesse c'era anche PS4 con alcune sue esclusive, come dimostra un filmato rilasciato in Rete nel corso della conferenza del colosso giapponese: tra le esclusive mostrate in video ritroviamo Ghost of Tsushima, God of War e Dreams. La presenza dei videogiochi PS4 targati Sony ...

“Che fuori tempo che fa” – QuattordiCESima puntata di lunedì 8 gennaio 2018 – Max Pezzali new entry nel cast fisso. : Quattordicesima puntata nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:30, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa Che fuori tempo Che Fa è aperto dalla copertina di Maurizio Crozza. Al tavolo, gli ospiti fissi Max Pezzali (che da questa […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Quattordicesima puntata di lunedì 8 gennaio 2018 – Max Pezzali new entry nel cast fisso. ...

Jabra cala il tris d’assi al CES 2018 : ecco Elite 65t - Elite Active 65t ed Elite 45e : Al CES 2018 Jabra cala il tris d'assi presentando tre nuove cuffie wireless, con autonomia migliorata e una migliore qualità audio. L'articolo Jabra cala il tris d’assi al CES 2018: ecco Elite 65t, Elite Active 65t ed Elite 45e è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.