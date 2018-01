: RT @HuffPostItalia: Aggredisce a pugni in faccia i passanti nel centro di Roma: arrestato ragazzo in mimetica - CarinitaCarloni : RT @HuffPostItalia: Aggredisce a pugni in faccia i passanti nel centro di Roma: arrestato ragazzo in mimetica - HuffPostItalia : Aggredisce a pugni in faccia i passanti nel centro di Roma: arrestato ragazzo in mimetica - saragazza : ROMA: aggredisce la sua compagna a calci e pugni, poi la insegue con un coltello, lei si trascina, ma non per... - antonioolivier5 : ROMA: aggredisce la sua compagna a calci e pugni, poi la insegue con un coltello, lei si trascina, ma non per... - magazine24it : Genova Centro Storico, uomo aggredisce a pugni una giovane donna. Arrestato -

(Di martedì 9 gennaio 2018) Ha aggredito diversilungo via del Corso all'altezza di largo Chigi, nel cuore di, tirando i capelli ad alcune ragazze e picchiando due giovani, ma è statodalla polizia locale. A dare l'allarme a una pattuglia della polizia locale sono stati alcuni cittadini.Gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) si sono messi subito alla ricerca di un cittadino italiano di 30 anni, descritto con tutae capelli rasati ai lati, e lo hanno rintracciato poco dopo nei pressi di piazza Venezia. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha opposto resistenza e si è rifiutato di dare le generalità, cominciando a tirare calci everso i vigili. Portato negli uffici del Comando sarà processato oggi per direttissima.