Aeroporti di Puglia - il 2017 è stato un anno di crescita e conferme : Nel 2017 gli Aeroporti di Bari e di Brindisi h anno superato la soglia dei 6,9 milioni di passeggeri. In particolare i passeggeri in arrivo e partenza dagli Aeroporti pugliesi sono stati, ...

Aeroporti di Puglia presenta il progetto "On Cloude Nine" : L'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia " Albania " Montenegro ha approvato il progetto "On Cloude Nine" presentato da Aeroporti di Puglia, ...